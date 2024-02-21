彰檢國土犯罪查緝團隊4年查扣不法逾20億 今獲部長蔡清祥表揚

法務部長蔡清祥今邀請獲得去年公務人員傑出貢獻團體獎的彰化地檢署分享團隊辦案經驗和傳承，並頒獎予以肯定。（記者楊國文攝）

2024/02/21 21:19

〔記者楊國文／台北報導〕彰化地檢署國土犯罪查緝團隊近年來嚴辦國土相關犯罪有成，近4年查扣犯罪不法所得逾新台幣20億元，去年榮獲公務人員傑出貢獻獎殊榮，12月間接受蔡英文總統頒獎公開表揚，法務部長蔡清祥認為全國有不少地方存在相關犯罪行為，利用今天例行茶會，邀請彰檢分享團隊辦案經驗和傳承，並頒獎予以肯定。

彰化地檢署國土查緝組團隊近年來帶領「檢警調環稅」跨域機關，主動偵辦多起社會矚目的破壞國土、河川、農地案件，例如某食品大廠棄 加工污泥案、上市公司非法棄置無機污泥案、營建廢棄物非法棄置農地等案，懲治保犯罪集團、阻絕污染擴大，並堅持由行為人自負全額費用，回復環境原狀，嚴辦國士犯罪獲得亮麗成績。

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統計彰檢近4年來，查辦成果包括查扣不法犯罪達新台幣20億元以上，並命其補繳漏稅額逾12億元，還查扣及聲請沒收犯罪工具100部以上，成功阻絕台中、苗栗、彰化、南投、雲林等縣市1萬多公頃農田灌溉及農地污染，節省10億元以上回復費用，協助行政機關即時移除污染，還地於民。彰檢因此在去年榮獲公務人員傑出貢獻團體獎，並獲得蔡總統公開頒獎表揚。

40年前初任檢察官時，曾在彰化地檢署服務過的法務部長蔡清祥，利用今天下午法務部例行茶會的機會，邀請彰檢辦案團隊到場，分享辦案經驗和傳承，對彰檢的辦案表現亦與有榮焉。

彰檢主任檢察官王銘仁指出，偵辦國土犯罪等案件，有6大步驟很重要，包括「犯罪環境即時發現」、「定性判斷月能力」、「溯源及廣化追查」、「有效防制手段」、「行政管理優化」和「法令制度優化」等，並認為欲有效防制國土犯罪，必有有策略、步驟。

團隊中，司法官學院第41期結業的彰檢女檢察官姚玎霖的身份特殊，彰檢檢察長張曉雯特別介紹說，彰檢於2015、2023年均獲得公務人員傑出貢獻團體獎，而姚玎霖是唯一一位共2度獲獎者。

對此，法務部長蔡清祥向媒體說明，姚玎霖檢察官是「二專生」（即一審實任檢察官申請調二審辦事，二年後再回任一審），能夠將二審辦案經驗帶回一審，值得肯定。

彰化地檢署女檢察官玎霖，分別於2015、2023年獲得公務人員傑出貢獻團體獎，相當罕見。（記者楊國文攝）

法務部長蔡清祥（左）頒贈漆藝筆給彰化地檢署辦案團隊，由檢察長張曉雯代表受獎。（記者楊國文攝）

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