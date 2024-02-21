彰檢國土犯罪查緝團隊4年查扣不法逾20億 今獲部長蔡清祥表揚
〔記者楊國文／台北報導〕彰化地檢署國土犯罪查緝團隊近年來嚴辦國土相關犯罪有成，近4年查扣犯罪不法所得逾新台幣20億元，去年榮獲公務人員傑出貢獻獎殊榮，12月間接受蔡英文總統頒獎公開表揚，法務部長蔡清祥認為全國有不少地方存在相關犯罪行為，利用今天例行茶會，邀請彰檢分享團隊辦案經驗和傳承，並頒獎予以肯定。
彰化地檢署國土查緝組團隊近年來帶領「檢警調環稅」跨域機關，主動偵辦多起社會矚目的破壞國土、河川、農地案件，例如某食品大廠棄 加工污泥案、上市公司非法棄置無機污泥案、營建廢棄物非法棄置農地等案，懲治保犯罪集團、阻絕污染擴大，並堅持由行為人自負全額費用，回復環境原狀，嚴辦國士犯罪獲得亮麗成績。
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統計彰檢近4年來，查辦成果包括查扣不法犯罪達新台幣20億元以上，並命其補繳漏稅額逾12億元，還查扣及聲請沒收犯罪工具100部以上，成功阻絕台中、苗栗、彰化、南投、雲林等縣市1萬多公頃農田灌溉及農地污染，節省10億元以上回復費用，協助行政機關即時移除污染，還地於民。彰檢因此在去年榮獲公務人員傑出貢獻團體獎，並獲得蔡總統公開頒獎表揚。
40年前初任檢察官時，曾在彰化地檢署服務過的法務部長蔡清祥，利用今天下午法務部例行茶會的機會，邀請彰檢辦案團隊到場，分享辦案經驗和傳承，對彰檢的辦案表現亦與有榮焉。
彰檢主任檢察官王銘仁指出，偵辦國土犯罪等案件，有6大步驟很重要，包括「犯罪環境即時發現」、「定性判斷月能力」、「溯源及廣化追查」、「有效防制手段」、「行政管理優化」和「法令制度優化」等，並認為欲有效防制國土犯罪，必有有策略、步驟。
團隊中，司法官學院第41期結業的彰檢女檢察官姚玎霖的身份特殊，彰檢檢察長張曉雯特別介紹說，彰檢於2015、2023年均獲得公務人員傑出貢獻團體獎，而姚玎霖是唯一一位共2度獲獎者。
對此，法務部長蔡清祥向媒體說明，姚玎霖檢察官是「二專生」（即一審實任檢察官申請調二審辦事，二年後再回任一審），能夠將二審辦案經驗帶回一審，值得肯定。