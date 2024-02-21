為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東縣議長周典論羈押期將滿 檢方近日將起訴移審

屏東縣議長周典論（圖左）涉嫌在總統大選時為鴻海創辦人郭台銘（圖中）收購連署書，被收押禁見，檢方近期可能會起訴移審。（資料照）

屏東縣議長周典論（圖左）涉嫌在總統大選時為鴻海創辦人郭台銘（圖中）收購連署書，被收押禁見，檢方近期可能會起訴移審。（資料照）

2024/02/21 18:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議長周典論涉嫌在總統大選時為鴻海創辦人郭台銘收購連署書，去年12月26日遭屏東地方法院裁定收押禁見，過年更在獄中度過，羈押期限2個月即將屆滿，屏東地檢署主任檢察官陳靜慧表示，近日將會對外說明，檢方可能在起訴後移審。

本屆總統大選，大力挺郭台銘參選的屏東縣議長周典論，在郭台銘棄選後於轉為支持國民黨總統候選人侯友宜並站台拉票，但隔不到幾天就被搜索約談，隨即以為郭台銘連署行賄遭到收押禁見，被外界質疑有政治迫害的情形，多位屏東議員、地方民眾聲援周典論為其抱屈。

屏東地院當時說明，因相關地點的監視錄影器畫面，檔案已遭格式化，而且提供本件資金之來源上游尚未到案，在主機被格式化，影音全被銷毀，不排除有其他共犯，加上有滅證串證之虞，所以裁定羈押，周典論雖提出抗告，都被法院駁回。

總統大選現在結束，郭台銘也已回國，羈押周典論已近2個月期滿，因此檢方近日必須進一步裁處，屏東地檢署主任檢察官陳靜慧表示，近日檢方將會對外說明。據了解，檢方可能依妨害選舉罪嫌起訴並且移審到屏東地方法院，由法官裁處飭回、交保或續押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
選舉倒數 最高檢：妨害選舉案件共2938案 周典論、徐少東等40人在押
2024/01/05 15:56

選舉倒數 最高檢：妨害選舉案件共2938案 周典論、徐少東等40人在押
涉郭台銘連署行賄收押禁見 屏東縣議長周典論提抗告被駁回定讞
2023/12/29 15:12

涉郭台銘連署行賄收押禁見 屏東縣議長周典論提抗告被駁回定讞

掌握債市多頭行情
謝典林聲援周典論 自曝登記完後與郭台銘無聯繫
2023/12/27 13:30

謝典林聲援周典論 自曝登記完後與郭台銘無聯繫
周典論被收押 追查收購連署書資金
2023/12/27 05:30

周典論被收押 追查收購連署書資金

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播