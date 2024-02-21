屏東縣議長周典論羈押期將滿 檢方近日將起訴移審

屏東縣議長周典論（圖左）涉嫌在總統大選時為鴻海創辦人郭台銘（圖中）收購連署書，被收押禁見，檢方近期可能會起訴移審。（資料照）

2024/02/21 18:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議長周典論涉嫌在總統大選時為鴻海創辦人郭台銘收購連署書，去年12月26日遭屏東地方法院裁定收押禁見，過年更在獄中度過，羈押期限2個月即將屆滿，屏東地檢署主任檢察官陳靜慧表示，近日將會對外說明，檢方可能在起訴後移審。

本屆總統大選，大力挺郭台銘參選的屏東縣議長周典論，在郭台銘棄選後於轉為支持國民黨總統候選人侯友宜並站台拉票，但隔不到幾天就被搜索約談，隨即以為郭台銘連署行賄遭到收押禁見，被外界質疑有政治迫害的情形，多位屏東議員、地方民眾聲援周典論為其抱屈。

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屏東地院當時說明，因相關地點的監視錄影器畫面，檔案已遭格式化，而且提供本件資金之來源上游尚未到案，在主機被格式化，影音全被銷毀，不排除有其他共犯，加上有滅證串證之虞，所以裁定羈押，周典論雖提出抗告，都被法院駁回。

總統大選現在結束，郭台銘也已回國，羈押周典論已近2個月期滿，因此檢方近日必須進一步裁處，屏東地檢署主任檢察官陳靜慧表示，近日檢方將會對外說明。據了解，檢方可能依妨害選舉罪嫌起訴並且移審到屏東地方法院，由法官裁處飭回、交保或續押。

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