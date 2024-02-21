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日治時期「三大經典建築」之一 偷兒潛台南司法博物館偷滅火器

台南的司法博物館，是日人森山松之助設計，他對台灣日治時期的建築樣貌有許多貢獻，司博館同時也是日治時期三大經典建築，與總統府、國立台灣博物館並列。（記者王捷攝）

台南的司法博物館，是日人森山松之助設計，他對台灣日治時期的建築樣貌有許多貢獻，司博館同時也是日治時期三大經典建築，與總統府、國立台灣博物館並列。（記者王捷攝）

2024/02/21 16:27

〔記者王捷／台南報導〕如果到南美館參觀，可看到對面有一棟紅磚牆的巴洛克建築「台南司法博物館」，此建物可追溯到1914年，當時與總統府、國立台灣博物館並列日治時期三大經典建築。疑有精神疾病的李姓男子20日凌晨2時潛入司博館園區偷走滅火器，在轉動門把時觸動警報器，因此被台南地院提告，訊後警方將其依法移送。

司博館是日人森山松之助設計，森山日治時期於台灣總督府任職技師，負責多項官方建築設計，被譽為建築翹楚，在台灣留下大量建築作品，例如監察院、台北賓館，還有現為台中市政府的台中州廳等，其中台灣總督府現為總統府，總督府鐵道部廳舍現為台灣博物館，兩者與司法博物館並列日治時期三大經典建築。

40多歲的李男不是第一次做出脫序行為，他曾經不滿酒店小姐沒接S，連3天到酒店放火，之後又到警所砸值班台，被台南地院飭回後，他又去超商偷手機，甚至騎著腳踏車到警所，自稱搶了小學生1元，讓警方很頭痛。

幾年下來，李男連連犯下小案，20日凌晨他潛入司博館後門的通道，擅自拿走拖把和滅火器，還試圖拉動鐵柵門進入，因此觸發了警報器，被保全人員發現後報警。

李男看到警方試圖躲藏，並準備使用滅火器反抗，但因未打開保險栓失敗，後來他又丟滅火器想擊退警方，但隨後被警方圍捕。

館方清點財物發現僅滅火器受損，由於司博館是由台南地院管轄，南院因此對李男提告，警方訊後依竊盜未遂、非法侵入及毀損等罪嫌送辦。

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