拉法葉艦回扣案 沒收汪傳浦家人海外帳戶孳息134億元確定

已故軍火商汪傳浦，於拉法葉艦案收取回扣，最高法院裁定沒收其妻與子女海外帳戶的孳息134億餘元確定。（資料照）

2024/02/21 11:08

〔記者張文川／台北報導〕我國檢方針對30多年前發生的拉法葉艦採購弊案，聲請沒收已故軍火商汪傳浦的犯罪所得，最高法院先前已裁准沒收「本金」4億8719萬餘美元確定，孳息方面，高等法院更二審去年7月裁准沒收4億2958萬美元「孳息」，以及汪家人各扣押帳戶最新現值的日後至執行為止的孳息，共約新台幣134億多元；最高法院今駁回汪家人的再抗告，全案確定，沒收訴訟全案宣告落幕。

檢方聲請沒收的不法利得孳息，共分3部分，各為1億8231萬6083.17美元、1億9662萬663.01美元、5065萬1533美元，高院更二審經去年7月28日全予裁准，汪家提再抗告，最高法院今駁回而宣告確定。

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汪傳浦遺族曾就此案聲請憲法審查，主張刑法單獨沒收規定有抵觸憲法疑義，憲法法庭2022年判決認定沒收制度已明定適用裁判時的法律，未牴觸憲法罪刑法定原則、法律不溯及既往原則、信賴保護原則，規定合憲。

法國湯姆笙（THOMSON）公司把回扣匯入汪傳浦以Euromax公司、Middlebury公司設於瑞士SBC銀行帳戶，3個本金帳戶總計5億1594萬9239.92美元，汪再輾轉把贓款匯至汪妻葉秀貞及4名子女汪家勇、汪家明、汪君玲、汪家興（通緝中）的海外帳戶，各分散於瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西群島、盧森堡及英屬曼島等各國銀行帳戶。

在3個本金帳戶及6國帳戶未被凍結前，汪家人又陸續轉匯至巴哈馬、法國、新加坡、美國、香港、英國、中國、阿拉伯聯合大公國、賽普勒斯等9個國家的銀行帳戶，檢方認為這9個帳戶內的錢，都是直接源於收取回扣罪違法行為的直接利得，屬犯罪所得。

汪家人潛逃海外，汪傳浦於2015年1月20日死亡，北檢依刑法沒收新制，向法院聲請單獨宣告沒收葉秀貞與4名子女的犯罪所得。高院更二審認定3個本金帳戶收受回扣後，即分別投入貨幣或資本市場，從事投資理財操作行為，本金投入貨幣市場，因屬貨幣存款性質，固定孳息當屬間接利得，裁定應予沒收。

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