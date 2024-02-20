罕見！ 台中地院法官違反規定 和平區長涉貪案發回重審

台中市前和平區長林建堂，同案被告謝震宇因索取回扣一審被判刑，上訴台中高分院今天宣判，因台中地院違反規定，撤銷一審判決，發回台中地院重審。（資料照）

2024/02/20 16:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市前和平區長林建堂因選舉花費、公關費等支出，對外積欠債務，2019年間透過和平區清潔隊隊員謝震宇擔任白手套，利用前瞻計畫辦理自來水改善工程時，向廠商索賄589萬元，一審林建堂認罪、繳回犯罪所得，判刑6年6月，上訴二審今天宣判，合議庭審理時發現，台中地院一審的審判長周莉菁，就是裁定謝震宇羈押的法官，已違反法院組織法規定，基於訴訟人權，撤銷一審判決，發回台中地院重審。

判決指出，林建堂自2014年12月25日起至2020年5月25日止，擔任第1、2屆台中市和平區長，2019年得知和平區公所將辦理自來水改善工程，林建堂、謝震宇共同基於經辦公用工程收取回扣的犯意聯絡，由謝震宇出面代表林建堂向6間得標廠商索取回扣，其中設計監造標得標廠商收取決標金額15%回扣、工程施作標得標廠商依決標金額收取10%回扣，共索賄589萬元。

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台中地院審理時，林建堂被判刑6年6月，褫奪公權5年，謝則被判3月至5年3月不等徒刑，未定應執行刑，全案並上訴台中高分院。

台中高分院法官審理期間卻發現，此案被告謝震宇在檢方偵辦期間，因認定犯罪嫌疑重大，向台中地院聲請羈押，當時審理羈押庭的法官是周莉菁，也就是後來審理此案的審判長。

因「法院組織法」第14-1條第2項規定，地方法院與高等法院分設刑事強制處分庭，辦理偵查中強制處分及暫行安置聲請案件審核。承辦上述案件的法官，不得辦理同一案件的審判事務。

台中高分院今天宣判，合議庭認為，此案雖然被告沒有在法院爭執此事項，但已違反法院組織法的規定，基於被告訴訟人權，因此撤銷一審判決、宣告沒收部分也均撤銷，發回台中地院重審。

台中地院行政庭長李進清表示，周姓法官針對謝震宇偵查中的案件，裁定羈押抗告駁回時是二審法官，並在2022年8月回到一審，因接舊案擔任林建堂案審判長，因審理案件太多忘記曾審理過謝震宇羈押案，坦承確實有疏失，將進行改進，未來將在審理案件的卷面上列上所有承審過法官的名字，該案發回台中地院後，也將再分案由新的合議庭審理。

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