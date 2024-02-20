男子登山突不適失去呼吸心跳 送醫搶救不治身亡
2024/02/20 14:07
〔記者吳昇儒／新北報導〕68歲查姓男子今日上午10時許，跟著11名山友及家屬一同前往新北市貢寮區內寮（桃源谷）登山健行，爬到蕭家莊第一個涼亭處時，突然感到身體不適，隨即失去呼吸、心跳，同行友人趕緊通報119求援。消防局立刻派員前往救援，於11時22分接觸到查男，緊急施救並搬運下山送醫，但至下午1時30分，宣告不治身亡，死亡原因，則待釐清。
消防局獲報後立刻派遣九份、貢寮分隊共4車7人，前往現場救援，於上午10時47分接觸到家屬，隨即在涼亭發現臉色蒼白的查男；但抵達時發現他已經無呼吸、心跳，隨即接手CPR急救給予自動心肺復甦機，搬運下山後，送往貢寮保健站急救。經醫師搶救一個多小時後，仍搶救無效，下午宣告不治後身亡。
請繼續往下閱讀...
新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，如發現病患無生命徵象（OHCA），第一時間務必先撥打119報案請求協助，並冷靜依循消防局指揮中心派遣員指引確實施行CPR程序，如此與後續接手的救護、醫療人員串聯起「生命之鏈（Chains of Survival）」，才能有效提升急救成功率。