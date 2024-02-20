為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男子登山突不適失去呼吸心跳 送醫搶救不治身亡

消防隊員進入山區將患者搬運下山搶救。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員進入山區將患者搬運下山搶救。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/20 14:07

〔記者吳昇儒／新北報導〕68歲查姓男子今日上午10時許，跟著11名山友及家屬一同前往新北市貢寮區內寮（桃源谷）登山健行，爬到蕭家莊第一個涼亭處時，突然感到身體不適，隨即失去呼吸、心跳，同行友人趕緊通報119求援。消防局立刻派員前往救援，於11時22分接觸到查男，緊急施救並搬運下山送醫，但至下午1時30分，宣告不治身亡，死亡原因，則待釐清。

消防局獲報後立刻派遣九份、貢寮分隊共4車7人，前往現場救援，於上午10時47分接觸到家屬，隨即在涼亭發現臉色蒼白的查男；但抵達時發現他已經無呼吸、心跳，隨即接手CPR急救給予自動心肺復甦機，搬運下山後，送往貢寮保健站急救。經醫師搶救一個多小時後，仍搶救無效，下午宣告不治後身亡。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，如發現病患無生命徵象（OHCA），第一時間務必先撥打119報案請求協助，並冷靜依循消防局指揮中心派遣員指引確實施行CPR程序，如此與後續接手的救護、醫療人員串聯起「生命之鏈（Chains of Survival）」，才能有效提升急救成功率。

抵達路面後，由救護車送往貢寮保健站進行急救。（記者吳昇儒翻攝）

抵達路面後，由救護車送往貢寮保健站進行急救。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投9天9件登山意外釀2死 2山友受困玉山八通關峭壁獲救
2024/02/18 15:52

南投9天9件登山意外釀2死 2山友受困玉山八通關峭壁獲救
選後登山健行夯 嘉縣山友摔倒骨折、迷途、滑落邊坡意外頻傳
2024/01/14 16:44

選後登山健行夯 嘉縣山友摔倒骨折、迷途、滑落邊坡意外頻傳

00939指數搶股息抓強勢 掌握三高密碼
3女結伴登山卻受困 搜救人員無奈：又是劍龍稜
2023/12/10 20:18

3女結伴登山卻受困 搜救人員無奈：又是劍龍稜
山友登虎山跌落30米山谷 消防人員5小時成功救人
2023/11/12 14:54

山友登虎山跌落30米山谷 消防人員5小時成功救人

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播