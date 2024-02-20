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人妻劈「高雄金城武」 又告白前男友「希望一個懂我又寵我的人」

高雄一名人妻劈腿小王後，又向前男友告白示愛。（情境照）

高雄一名人妻劈腿小王後，又向前男友告白示愛。（情境照）

2024/02/20 13:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓女子與從事電子業、年薪破百萬的余男結婚9年後，跟自稱「高雄金城武」、月薪僅3萬多元的科技公司小工程師發生不倫戀，黃女心煩意亂找前男友訴苦，又告白「如果你是我男友那該多好」，結果小工程師和前男友都被余男提告求償；法官認為，前男友曾拒絕黃女告白，判免賠，但小工程師和黃女確實有不當往來，判賠6萬元。

判決指出，黃女與余男2003年結婚，余男任職電子業，收入頗佳，年薪破百萬，讓兩人生活無憂；黃女婚後9年，結識在科技公司上班，擔任基層工程師、月薪僅3萬元的顏男，兩人交往後，時常透過LINE互傳情意，黃女撒嬌說「我很寵男友」，顏男開心回覆「聽到你嬌喘的時候，差點把持不住」、「俗話說，沒有什麼事情不能打砲解決，一炮不夠那就打兩炮」。

兩人濃情蜜意一段時間後，黃女出現罪惡感，於是找上高中時期的陳姓前男友訴苦，陳男耐心開導她時，黃女竟又再度動心，向陳告白「如果你是我男友那該多好」、「我是真的這樣希望，一個懂我又寵我的人」，但陳不想再走回頭路，拒絕黃女告白，勸她「我也希望，但...你是不可能一顆心裝兩個人的」。

余男事後發現老婆劈腿，蒐證後向顏、陳各提告求償50萬和10萬。高雄地院審理時，顏男說自己不知黃女有老公，誤會她是離婚，且兩人只有單純的朋友，沒有交往，但法官根據兩人對話紀錄，認定兩人確實有不當往來，判他應賠6萬元；至於陳男部分，法官認為陳男有拒絕黃女告白，兩人應該沒有交往，因此判他不用賠錢，可上訴。

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