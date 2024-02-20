新竹恐怖情人逼復合 公園揮刀刺傷前女友判賠31萬

新竹恐怖情人逼復合，公園揮刀殘殺前女友，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

2024/02/20 09:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣翁姓男子不滿陳姓女友提分手，竟在公園持刀強行押走陳女，陳女抵死不從堅決反抗，慘遭翁男持刀刺傷多處，事後陳女求償100萬元，新竹地院判賠31萬。

陳女說，與翁男分手後，翁心有不甘，竟於去年10月在新竹縣湖口鄉中正六街公園前強行拉扯，要她一同離開。她不願配合，欲以手機報警，遭翁男發現，強行取走手機，並露出插在外套口袋的水果刀，在她面前揮舞，揚言威脅要傷害她。

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陳女不從，二人持續拉扯，翁男遂持水果刀刺她背部，再以言詞威脅要殺死她後自殺，逼她上機車一同離開。她見狀假意配合，一同走到機車停放處，一度上車又跳車，二人繼續發生爭執，她乘機取出辣椒水對翁男噴灑未成功，跑向附近店家欲求援，被翁男拉住，用雙手環抱她防止掙脫。

附近店家人員察覺有異，外出查看，要求翁男放開陳女，並作勢持手機錄影，翁男置之不理，反將陳女推入鄰近草叢內，持水果刀朝胸部、臉部、手指、手臂戳刺，致陳女手指韌帶損傷、右手掌、左前胸與鼻子穿刺傷。陳女因受此傷害，無法正常活動，精神上亦受到嚴重驚嚇，請求翁男賠償醫療費、精神慰撫金共計100萬元。最後法官判准31萬元。

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