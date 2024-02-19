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高市警局婦幼隊長交接 曾破「地溝油」食安剋星趙副丞升任

高市警局婦幼隊長今交接，曾破「地溝油」食安剋星趙副丞（右）升任。（記者黃良傑翻攝）

高市警局婦幼隊長今交接，曾破「地溝油」食安剋星趙副丞（右）升任。（記者黃良傑翻攝）

2024/02/19 20:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今天舉行婦幼隊隊長交接典禮，新任隊長趙副丞曾破「地溝油」守護食安，因充分的刑事與婦幼防治經歷，獲局長林炎田拔擢升任婦幼隊長，原隊長林鑫宏也升任二線四星岡山分局副分局長。

警察局長林炎田期許婦幼隊工作具有高度專業屬性，需持續加強防制家庭暴力、性侵害、性騷擾、跟蹤騷擾、兒少保護及兒少性剝削案件，落實保護婦幼安全，卸任隊長林鑫宏任內3年又8個月期間，積極推動婦幼安全工作，用心策劃家庭暴力、性侵害、性騷擾、跟蹤擾擾等防治工作，並積極辦理婦幼安全宣導，在婦幼工作評鑑上屢獲佳績。

新任隊長趙副丞是中央警察大學66期刑事系畢業，國立高雄師範大學教育領導與發展研究所碩士，歷任台東縣警察局成功分局偵查員、巡官、警政署刑事警察局偵八隊偵查員、偵查正、副組長、副隊長、高雄市警察局刑警大隊偵六隊隊長、仁武分局偵查隊隊長、新興分局秘書室主任、防治組組長，工作熱誠與專業能力深獲長官肯定。

林炎田表示，新任隊長趙副丞過去長期擔任刑事偵查工作，且近期有數年防治組長經歷，相信在新任隊長領導之下，婦幼隊全體同仁定能以更積極作為，持續推動各項婦幼工作，營造婦幼安全環境，讓高雄成為幸福宜居城市。

高市警局婦幼隊長今交接，曾破「地溝油」食安剋星趙副丞（右一）升任。（記者黃良傑翻攝）

高市警局婦幼隊長今交接，曾破「地溝油」食安剋星趙副丞（右一）升任。（記者黃良傑翻攝）

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