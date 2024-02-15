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春節返台補辦婚禮不成 中國籍女子淚流滿面躺車道

楊女不為婆婆接受，情緒激動。（圖由民眾提供）

楊女不為婆婆接受，情緒激動。（圖由民眾提供）

2024/02/15 15:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國籍楊姓女子與林姓丈夫春節返台，原本想補辦婚禮，沒想到楊女與婆婆生活歧異過大，婚禮沒辦成反釀成婚姻危機，楊女今天與丈夫在高雄街頭激烈爭吵，橫躺路邊車道，而楊女的母親則抱著她1歲3個月大的小孩一旁嘆息，警方發現後安撫情緒，並將楊女送醫。

小港分局漢民派出所員警江晚誠、陳姿瑩上午10時20分執行巡邏勤務，行經小港區宏平路443號附近，發現31歲楊姓女子橫躺於車道上，險象環生，趕緊停車上前關心，當時楊女41歲林姓丈夫及岳母在場，岳母還抱著他們倆1歲3個月大的小孩。

楊女情緒激動，淚流滿面，哭訴不為婆婆所接受，擔心夫妻因此被拆散，同時也擔心孩子的未來。員警擔心往來人車發生意外，先行將該名女子攙扶至人行道，由女警陳姿瑩安撫情緒，並通知救護人員到場。

經了解，楊姓女子與林姓男子為夫妻關係，兩人旅居中國上海多年，且育有1歲3個月大小孩，本想趁年節回台補辦婚禮，不料與婆婆因生活習慣等問題發生爭執，不同意辦婚禮宴客，一家4口返家不成投宿商旅，上午行經小港區，又因此事發生爭執，楊女情緒失控竟橫躺路邊車道。

林姓、楊姓夫妻不斷溝通，楊女在警方護送下抵達凱旋醫院觀察，警方表示，後續依相關規定通報及辦理。

楊女情緒激動，員警一旁戒護並安撫情緒。（圖由民眾提供）

楊女情緒激動，員警一旁戒護並安撫情緒。（圖由民眾提供）

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