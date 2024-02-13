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轎車駕駛、重機騎士為超商車位 互槓3分多鐘

轎車駕駛疑不滿機車停在超商車格內，擋住去路。（擷自「社會事新聞影音」）

轎車駕駛疑不滿機車停在超商車格內，擋住去路。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/02/13 15:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東勢區12日發生一起轎車、重機為了超商前車位僵持事件，雙方因爭執誰有權利停超商車位，一來一往互槓3分多鐘，當下雖未衍生衝突各自離去，但影片被上傳到網路社群後除引發議論，也驚動轄區警方今天表示，經查確認雙方並不認識也無行車糾紛，但呼籲民眾使用道路時，應秉持理性平和，切勿意氣用事。

根據「社會事新聞影音」的影片顯示，該名騎士12日傍晚6點多騎重機到台中市東勢區1間超商購物，買完後發現車格後方有輛轎車擋在後面，騎士不疾不徐擺放物品，此時轎車內的駕駛下車詢問「出得去嗎？」「我幫你牽」，還說這是汽車位，機車不該停。

騎士則回「別動我的車」，表示超商所張貼的公告，車位僅供購物使用，但沒有限制哪種車子不能停，他還繞行轎車一圈，拍下汽車違規停在斑馬線上，駕駛似乎也懂交通法規回應，「下車超過3分鐘才違規喔」，2人就這樣一來一往的互槓3分多鐘，爭執誰有權利停超商車位，所幸最後未有衝突各自離去。

針對此事，轄區東勢分局今天表示，尚未接獲當事人或民眾報案，經主動調閱該超商案發時段店內錄影音，以及雙方行車路線（東勢市區往大雪山方向）路口監視器，確認雙方並不認識也無行車糾紛之情形，但呼籲民眾使用道路時，應秉持理性平和，並遵守道路交通規則之規定，切勿意氣用事，共同創造良好的用路環境。

雙方為此僵持互槓。（擷自「社會事新聞影音」）

雙方為此僵持互槓。（擷自「社會事新聞影音」）

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