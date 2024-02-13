青三小！ 南投中寮知名泡麵土地公廟深夜爆衝突

南投縣中寮鄉石龍宮昨天深夜11點多發生香客推擠衝突。（圖擷自臉書社團「黑色豪門企業」）

2024/02/13 11:17

〔記者佟振國／南投報導〕以信眾拜泡麵、吃泡麵而聞名全國的南投縣中寮鄉泡麵土地公廟石龍宮，昨天大年初三深夜11點多傳出10多名香客發生口角與肢體衝突，還好經過勸阻及一旁民眾高喊「已經報警，警察來了」，雙方衝突才平息，但也影響過年的好心情。

中寮鄉石龍宮是香火鼎盛的土地公廟，前來拜拜的香客都是人手一箱甚至好幾箱泡麵當供品，求財保平安，廟方也將泡麵提供給民眾食用，各式各樣取之不盡的泡麵變成了石龍宮的特色，農曆春節許多民眾外出走春，石龍宮也迎來大量遊客，廟方24小時開放讓民眾拜拜，但也傳出遊客衝突事件。

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昨天大年初三深夜11點多，疑似有人不滿對方瞪人，脫口而出「青三小」，大約10餘人就在登上祭拜區的階梯上發生推擠衝突，還有人使出鎖喉功，眾人不斷叫囂，一旁則是有人不斷勸架，也有人高喊「已經報警，警察要來了」，衝突才告平息，畫面也被人拍下PO網。

廟方則表示，原有空間本就不大，加上農曆春節期間的人數暴增，相對更加擁擠，難免在行進間發生碰撞，希望民眾能夠心平氣和，互相體諒，避免不必要的衝突，以免壞了過年的好心情。

至於廟方估計從除夕到大年初四逾10萬名遊客造訪，共吃掉約8000箱各式泡麵，泡麵區的工作人員動作熟練為泡麵開箱、分類，忙到沒時間休息。

南投縣中寮鄉石龍宮春節期間人潮眾多，疑似遊客推擠引爆衝突。（圖擷自臉書社團「黑色豪門企業」）

南投縣中寮鄉石龍宮終年香火鼎盛，信眾都以泡麵祭拜土地公。（記者佟振國攝）

中寮鄉石龍宮估計農曆春節期間湧入逾10萬遊客。（記者佟振國攝）

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