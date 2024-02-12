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闊別19年！第一位寄養女兒首次回娘家 屏東寄養父母驚喜又感動

寄養爸爸黃招仁（由左至右）、寄養媽媽邱素麗、長大的寄養童小羽和先生。（圖由屏東家扶中心提供）

寄養爸爸黃招仁（由左至右）、寄養媽媽邱素麗、長大的寄養童小羽和先生。（圖由屏東家扶中心提供）

2024/02/12 11:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕過年是團聚的日子，今年對屏東家扶中心寄養家庭黃招仁、邱素麗夫婦來說尤其特別，因為他們第一位寄養童小羽（化名）在闊別19年後，於今年大年初二帶著先生、11個月大的兒子，首次「回娘家」來探望他們，增添團圓的喜悅。

寄養媽媽邱素麗昨（11）日下午聽到有人在屋外叫門，原本以為是自己的女兒回娘家，結果一打開門發現是小羽，驚喜地叫出小羽的名字。小羽原本心情忐忑寄養家庭可能不記得她，聽到寄養媽媽熟悉叫名的聲音，令她感動地說「真的回到娘家了」。

小羽12歲時安置在屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗家，直到國三畢業就讀建教班而結束寄養。19年來，小羽總是想著曾經給她溫暖避風港的寄養家庭，但又怕近鄉情怯。今年在先生的鼓勵下，小羽憑著記憶中的土地公廟、派出所附近，找到那熟悉的大鐵門，在屋外試著喊「阿姨、阿姨」，結果阿姨（寄養媽媽）就出現了。

邱素麗感性地說，小羽剛安置時生活習慣差，從不與人打招呼，經過慢慢的學習，小羽成為體貼的孩子，小羽是她與黃招仁擔任寄養家庭的第一位寄養童，而且還是個難搞的青少女，但也是小羽教會她如何當寄養媽媽。小羽離開後，她總是會投以想念，不知小羽過得好不好。

在大年初二這天，小羽帶著先生、兒子回娘家感謝寄養家庭黃招仁、邱素麗的照顧之恩，雖然沒有血緣關係，但寄養家庭的照顧和疼愛，讓她重新相信愛，寄養家庭愛的力量，支持小羽願意步入婚姻。黃招仁、邱素麗也因為這一位寄養童，讓他們持續擔任寄養家庭至今22年，現已照顧過16名寄養童。

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