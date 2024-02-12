桃市2業者違規囤爆竹竟超量103倍！ 沒撈到錢反吞最重150萬元罰單

桃市消防局查獲貨櫃屋儲存大量爆竹煙火，另在查獲一旁小貨車也載滿爆竹煙火、超出法定儲存量10倍，一併查處。（記者余瑞仁翻攝）

2024/02/12 11:06

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市消防局第一大隊接獲檢舉指，桃市八德區東勇街一處貨櫃屋內藏放大量爆竹煙火，業者趁農曆春節出貨販賣大發利市，消防人員到場發現裝滿各式爆竹煙火的一整個貨櫃，火藥量達427.69公斤，另查獲業者小貨車上裝載46.67公斤火藥量的各式爆竹煙火，總火藥量超過管制量103倍，消防局當場對業者開出30萬元以上150萬元以下罰鍰發單，爆竹煙火全數依法沒入，清點後昨晚已載往苗栗縣的契約儲存場封存。

桃市消防局第一大隊表示，昨天中午接到民眾檢舉指，八德區東勇街一處貨櫃屋違規儲存大量爆竹煙火，安檢人員獲報前往稽查，果然於現場貨櫃查獲近60種爆竹煙火，逐一清點包括摔炮類2.54公斤、升空類煙火181.47公斤、火花類211.32公斤、飛行類23.48公斤，還有其他類型8.88公斤，火藥總量達427.699公斤、超過管制量93倍；現場旁另查獲1量載運販賣爆竹的小貨車，車上各類爆竹煙火的火藥總量46.67公斤、超過管制量10倍。

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安檢人員調查時，貨櫃屋胡姓業者坦承，貨櫃內的爆竹煙火為他購入持有，於去年12月進貨存放、春節前開始出貨；小貨車閆（音同「顏」）姓業者也稱是到場補貨。2業者雖稱不知儲存、販賣超量火藥違反爆竹煙火管理法規，消防局仍對胡姓業者裁罰30萬元以上150萬元以下罰鍰，閆姓業者裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，爆竹煙火全數依法沒入。

桃市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，農曆春節期間，常有民眾施放爆竹煙火增添年節氣氛，業者看準商機大量進貨販賣牟利，然而，煙火爆竹屬於管制品，若販賣或儲存超過管制量，可處6至30萬元罰鍰，若超標30倍以上最高可處150萬元罰鍰。

賴志忠說，爆竹煙火管理條例規定，一般爆竹煙火管制量為25公斤，如販售或儲存爆竹煙火總重量達管制量以上，須符合位置、構造、設備及安全管理等相關規定，並須投保公共意外責任險。

桃園市消防局第一大隊昨查獲業者於貨櫃屋囤放大量爆竹煙火，經搬運清點火藥量達427.69公斤，逾管制量93倍。（記者余瑞仁翻攝）

消防局稽查人員逐一開箱清點爆竹煙火。（記者余瑞仁翻攝）

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