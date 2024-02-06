五金賣場違規囤放爆竹 新北消防局查獲105公斤

消防隊員在汐止區康寧街的五金賣場內，查獲超量爆竹。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/06 17:02

〔記者吳昇儒／新北報導〕春節將至，新北市消防局為防範商家違法儲放超量煙火、爆竹或販賣未經核可的煙火，特別成立聯合稽查小組加強查緝。今（6日）前往康寧街某五金賣場查緝時，發現店家違規囤放超量爆竹，重達105.45公斤，已超過管制量，當場依法開單告發，最高可開罰30萬元。

新北市消防局第六救災救護大隊指出，依爆竹煙火管理條例施行細則規定，舞臺煙火以外的專業爆竹煙火，總重量不得超過0.5公斤、摔炮類一般爆竹煙火，總重量不得超過1.5公斤、摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火總重量不得超過25公斤，而火花類之手持火花類及爆炸音類之排炮、連珠炮、無紙屑炮類，總重量則不得超過50公斤。此次查獲的數量高達105.45公斤，明顯違規。

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第六大隊大隊長羅億田表示，超量儲存爆竹除依規定全數沒入外，並依爆竹煙火管理條例立即開立舉發單，若店家未投保公共意外責任險，將處以6萬元以上、30萬元以下罰款；超量儲放處6萬元以上、30萬元以下罰款。

同時店家若販售爆竹給兒童遭查獲，處15萬元以下罰款，若三項合併最高將可開罰75萬元，呼籲業者千萬不要心存僥倖。另外若是發現可疑囤放大量爆竹煙火場所及違規施放情形，請通知消防單位前往稽查，檢舉非法儲存、販賣爆竹煙火經查屬實者，依查獲案件所裁處罰鍰額度之百分之五核發獎金予檢舉人。

消防隊員查獲超量爆竹。（記者吳昇儒翻攝）

汐止區康寧街的五金賣場，被查獲超量爆竹。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員查獲超量爆竹。（記者吳昇儒翻攝）

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