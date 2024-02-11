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北市百歲人瑞散步跌倒 警方護送他返家過年

楊姓老翁高齡1百歲，外出散步時不慎跌倒。（記者王冠仁翻攝）

楊姓老翁高齡1百歲，外出散步時不慎跌倒。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/11 13:17

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名楊姓老翁外出散步時，忽然跌坐在人行道上，路過民眾見狀趕忙報警。員警趕到現場，發現楊姓老翁今年恰好1百歲，是活生生的百年人瑞；員警起先通報救護人員到場要將楊送醫，但他拒絕，還堅持要自行返家，員警擔心他再出意外，於是一路護送，讓他安心回家過好年。

北市警中正二分局思源街派出所巡佐莊振琪等員日前執行巡邏勤務時，接獲通報，民眾聲稱思源街附近人行道上有人路倒。員警趕到現場，發現對方是今年恰好1百歲的楊姓老翁，隨即通報救護人員到場。

楊告訴警方，他當時只是外出散步，但因為他左腳曾受傷開過刀，當時腳忽然無法出力、才會跌坐在人行道旁。救護人員趕到現場後，原本要將楊送往醫院，但他堅持不用上救護車；救護人員在場檢視，確認老翁身體狀況無大礙後同意。

不過，警方擔心楊獨自返家會發生意外，於是一路護送，確保他順利到家，同時也進一步通知其家屬。

中正第二分局提醒，春節期間，家中若有失智或行動不便的家屬，切莫讓他們獨自外出，並建議申請「愛心手鍊」服務，若不慎走失時，才能讓警方盡速查證迷失者身分、聯絡家屬。

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