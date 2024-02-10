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天價！少校軍醫官想提前退伍 確定要賠1479萬元

最高行政法院判邱員敗訴確定。（資料照）

最高行政法院判邱員敗訴確定。（資料照）

2024/02/10 19:02

〔記者吳政峰／台北報導〕一名邱姓少校公費軍醫官應服役至2028年，卻於2020年申請提前退伍，經國防部軍醫局依「陸海空軍軍官士官未服滿最少服役年限志願申請退伍賠償辦法」核算應賠償1479萬餘元，邱員質疑過高，興訟聲明只願賠195萬餘元，一審被台北高等行政法院駁回，二審最高行政法院日前維持，全案確定。

邱員2005年考進國防醫學院醫學系入伍，2012年畢業，依考試簡章規定應服役14年，即2026年才能退伍，加上赴三軍總醫院接受急診醫學科專科醫師、臨床實務等訓練等日數後，應服役至2028年。

2020年間，邱員以「生涯規劃」申請提前退伍，經軍備局計算應賠償1479萬1456元，未料邱員拒簽提早退伍賠償金切結書，反而自行製作「拒絕填具記載自願受強制執行還款切結書聲明書」。軍醫局召開人事評審會議，認邱員所附申請書與規定格式不符，決議不受理其退伍案。

邱員不滿，興訟主張賠償金額過高，違反平等、比例等原則，請法院判他給付195萬1998元就可退伍。

一審北高行指出，賠償總額為3135萬1455元，邱員應服役195個月，未服滿92個月，軍醫局按比例計算應賠償1479萬1456元，符合服役條例及退賠辦法規定，邱員既然未簽賠償切結書，就未達提前退伍要件，軍醫局據此否決其申請，並無違誤。

北高行說明，招生簡章已載明賠償事項，邱員入伍前，即可預期提前退伍所應負擔的費用，且只要付清即可走人，並未侵害財產權及職業選擇自由，軍士官退伍必須同時考量國家培育成本、整體戰力維護及部隊組織穩定性，並非僅是單純賠償問題，由國防部訂定退賠機制合理。

北高行舉例，衛福部公費醫師畢業後若未履行服務義務，除醫師證書由衛福部保管至完成服務年限後才能取回，還要依比例賠償4倍罰款，反觀軍醫並無扣照機制，只能提高違約賠償倍數，有效確保國家整體戰力。

北高行認為，邱員要申請提前退伍，就得遵守相關規定，軍醫局處分無誤，判邱員敗訴。邱員不滿，提起上訴。

二審最高行表示，退賠辦法第3條明定提前退伍所應賠償的範圍及倍數，金額明確，剩下來就是邱員是否願意負擔的問題，此乃個人生涯規劃選擇，並未逼迫邱員接受，日前認定軍醫局處分無誤，判邱員敗訴確定。

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