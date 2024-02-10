竹縣關西鎮清晨傳火警 36歲男子遭重壓困火場身亡

新竹縣關西鎮清晨傳火警，36歲男子遭重壓逃生不及葬火窟。（記者洪美秀翻攝）

2024/02/10 11:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣今年剛開春就接連發生2起死亡火警，先是清晨4點多新豐鄉三合院有一對官姓夫妻因住家火警而雙雙葬身火窟，緊接著清晨近6點，關西鎮一處住宅也傳出火警，36歲男子遭重物壓住逃生不及，消防人員撲滅火勢後，在房間找到受困死者，起火原因都由警方調查中。

新竹縣消防局今天清晨5點55分獲報關西鎮南新里新城53號發生住宅火警案，立刻派遣關西、橫山、新埔、竹東、芎林及第三大隊共12車31人前往搶救，抵達現場時3層樓建築物全面燃燒，屋內不斷竄出火光與濃濃黑煙，消防人員出4水線撲滅火勢。

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火勢撲滅後，消防人員隨即清查屋內有無人員，今天早上8點46分消防人員在火場房間內發現1名受困者遭重物壓住，發現時已無呼吸心跳，受困者明顯死亡，消防局決定保留現場未進行搬運，由員警處理後續事宜。

消防局指出，該名受困火場死亡的男性為36歲的新竹縣民，火警原因由火調會同警方調查。現場燃燒面積約120平方公尺，損失約100萬元。

大年初一，新竹縣就傳出2起民宅火警，已造成3人死亡，消防局也提醒民眾春節期間要小心火燭及使用鞭炮，更要注意天冷門窗緊閉而引發一氧化碳中毒等相關事件。

新竹縣關西鎮清晨傳火警，36歲男子遭重壓逃生不及葬火窟。（記者洪美秀翻攝）

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