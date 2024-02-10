為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大學組長不滿被調為秘書 提告抗調因這理由敗訴

最高行政法院駁回賴員抗告確定。（資料照）

最高行政法院駁回賴員抗告確定。（資料照）

2024/02/10 09:22

〔記者吳政峰／台北報導〕北部一所國立大學的賴姓組長，2022年間不滿被校方調任同官等、職等及陞遷序列的秘書，喪失主管職務，興訟要求撤銷調任令。去年9月一審台北高等行政法院認為，組長與秘書為同一陞遷序列，無涉陞遷權利變化，不符合提告要件，駁回其訴，二審最高行政法院在今年1月也維持相同見解，賴員敗訴確定。

賴員為薦任第8職等至第9職等組長，2022年被調為同官等、職等及陞遷序列秘書，喪失主管職務，日後須經甄審程序才能再任主管。賴員自認並無業務違失或能力、品操瑕疵等具體事證，校方的調任處分，已構成其權益實質受損，興訟要求撤銷。

賴員主張自己曾任多個單位的組長，因校方設立大學社會責任實踐專案辦公室，她於2021年商調至該辦公室協助，職缺仍屬組長，未料階段性任務完成、簽請歸建時，學校竟把她從組長調任為秘書，未依行政程序法第102條規定，給予她陳述意見的機會，嚴重影響權利。

賴員強調，她因信賴組長職位不會變動，才同意暫時商調至辦公室服務，豈料僅隔半年，校方就把她轉調為秘書，且不讓她歸建原組長職務，嚴重違反信賴保護原則，調任令顯有違法且不當。

一審台北高等行政法院指出，組長與秘書為同一陞遷序列，賴員的調任無涉陞遷權利變化，況且，學校在合理及必要範圍內，基於內部管理、領導統御及業務運作需要，調動所屬人員職務，本屬機關首長固有權限。賴員的調任令僅是不再擔任主管職務，難認侵害公務員身分、官等、職等及俸給等權益，依法不得提起行政訴訟，合議庭去年裁定駁回賴員告訴。

賴員不服，提起抗告，但二審最高行政法院也表示，該職務調任對賴員的公務員身分及權益沒有影響，乃屬機關首長基於內部管理、領導統御及業務運作需要，所為同一陞遷序列的職務調動，確未構成權利侵害，一審見解無誤，日前予以維持，賴員敗訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
飲料店女員工被封膜機捲斷手指肌腱 雇主判賠38萬多元
2024/02/07 08:48

飲料店女員工被封膜機捲斷手指肌腱 雇主判賠38萬多元
午休躺椅靠置物櫃致古董茶壺摔壞 水泥工17萬元飛了
2024/02/05 10:31

午休躺椅靠置物櫃致古董茶壺摔壞 水泥工17萬元飛了

高端與mRNA疫苗「保護效益相似」
協助、指導民眾安裝安博機上盒APP 光華商場店家負責人判刑4月
2024/02/02 15:37

協助、指導民眾安裝安博機上盒APP 光華商場店家負責人判刑4月
高鐵站收賄護航案 判12年定讞逃2年／前高市議員劉馨正 落網入獄
2024/02/02 05:30

高鐵站收賄護航案 判12年定讞逃2年／前高市議員劉馨正 落網入獄
愛犬走失撕破臉 已婚男公開女友病歷嗆「長得醜身材差」判刑
2024/01/30 14:33

愛犬走失撕破臉 已婚男公開女友病歷嗆「長得醜身材差」判刑
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播