大學組長不滿被調為秘書 提告抗調因這理由敗訴

最高行政法院駁回賴員抗告確定。（資料照）

2024/02/10 09:22

〔記者吳政峰／台北報導〕北部一所國立大學的賴姓組長，2022年間不滿被校方調任同官等、職等及陞遷序列的秘書，喪失主管職務，興訟要求撤銷調任令。去年9月一審台北高等行政法院認為，組長與秘書為同一陞遷序列，無涉陞遷權利變化，不符合提告要件，駁回其訴，二審最高行政法院在今年1月也維持相同見解，賴員敗訴確定。

賴員為薦任第8職等至第9職等組長，2022年被調為同官等、職等及陞遷序列秘書，喪失主管職務，日後須經甄審程序才能再任主管。賴員自認並無業務違失或能力、品操瑕疵等具體事證，校方的調任處分，已構成其權益實質受損，興訟要求撤銷。

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賴員主張自己曾任多個單位的組長，因校方設立大學社會責任實踐專案辦公室，她於2021年商調至該辦公室協助，職缺仍屬組長，未料階段性任務完成、簽請歸建時，學校竟把她從組長調任為秘書，未依行政程序法第102條規定，給予她陳述意見的機會，嚴重影響權利。

賴員強調，她因信賴組長職位不會變動，才同意暫時商調至辦公室服務，豈料僅隔半年，校方就把她轉調為秘書，且不讓她歸建原組長職務，嚴重違反信賴保護原則，調任令顯有違法且不當。

一審台北高等行政法院指出，組長與秘書為同一陞遷序列，賴員的調任無涉陞遷權利變化，況且，學校在合理及必要範圍內，基於內部管理、領導統御及業務運作需要，調動所屬人員職務，本屬機關首長固有權限。賴員的調任令僅是不再擔任主管職務，難認侵害公務員身分、官等、職等及俸給等權益，依法不得提起行政訴訟，合議庭去年裁定駁回賴員告訴。

賴員不服，提起抗告，但二審最高行政法院也表示，該職務調任對賴員的公務員身分及權益沒有影響，乃屬機關首長基於內部管理、領導統御及業務運作需要，所為同一陞遷序列的職務調動，確未構成權利侵害，一審見解無誤，日前予以維持，賴員敗訴確定。

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