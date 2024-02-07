警消民防年節不打烊 竹北市致贈加菜金感謝守護家園

春節期間正當大家放年假休息的時候，仍有一群人默默付出無法休息，竹北市長鄭朝方（左1）昨晚為基層員警及民防隊員加油打氣並致贈加菜金。 （記者廖雪茹攝）

2024/02/07 10:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕年關將至，家家戶戶忙過年，但守護家園的工作仍然不能打烊。新竹縣政府警察局2月1日啟動「加強重要節日安全維護工作」，竹北市長鄭朝方等人昨（6）日晚間特別為基層員警及民防隊員加油打氣並致贈加菜金。

鄭朝方表示，春節期間正當大家放年假休息的時候，仍有一群人默默付出無法休息，更犧牲與家人圍爐的時光，為的就是要守護地方家園，如常地保障民眾生活。為期15天的春安工作，不分晝夜堅守崗位，因此他特別代表所有的竹北市民，送上年節前最溫暖的祝福。

請繼續往下閱讀...

鄭朝方昨晚偕同竹北市民代表會主席林啟賢、竹北市農會總幹事馮濬傑共同慰勉送暖，首站來到老城區的竹北消防分隊、竹北分局及三民派出所，轄區有縣治特區、金融機構林立、兩座市場，是新竹縣重中之重區域，近期又有年貨大街，鄭市長對交維人員深表謝意。

接著來到東區的六家派出所、高鐵派出所、高鐵消防分隊，轄區內人口密度為竹北之最，更是大樓最密集之區域，因此在1月19日高鐵消防分隊落成啟用，同時配備70公尺雲梯車，也是首次加入春安行列，讓東區民眾加倍安心；然而此區亦為高鐵運輸區，更需警力維持各項交通工作，再加上住戶多為外移人口，也需特別著重防闖空門的盜竊情事。

最後則是西區的竹北派出所、豐田派出所、豐田消防分隊、鳳岡派出所，西區幅員遼闊，近期曾破獲盜竊公共設施電纜線之不法情事，在年節期間將採加強巡邏勤務。

此次慰勉行程共計10個警消單位及45個分隊、守望相助隊。鄭朝方呼籲市民朋友，維護治安是全民責任與義務，一起成為保衛家園的守護者，發揮敦親睦鄰精神，才能有效遏止犯罪，安心過好年。

新竹縣竹北市長鄭朝方（右2）昨晚偕同代表會主席林啟賢（左2）、農會總幹事馮濬傑（左1）等共同慰勉送暖，為基層員警及民防隊員加油打氣並致贈加菜金。 （記者廖雪茹攝）

竹北市長鄭朝方（右）昨晚特別為基層員警及民防隊員加油打氣，感謝他們犧牲與家人圍爐的時光，守護地方家園，讓民眾安心過好年。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法