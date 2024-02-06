媽媽嘴老闆該不該連帶賠償？ 最高院第3度發回更審

媽媽嘴老闆呂炳宏。（資料照）

2024/02/06 18:19

〔記者張文川／台北報導〕11年前新北市八里「媽媽嘴咖啡店」時任店長謝依涵殺害陳進福、張翠萍夫婦，已被判無期徒刑定讞，陳進福的2個兒子訴請謝依涵與老闆呂炳宏及2名股東連帶賠償，一審判謝依涵應獨力賠償631萬多元，高等法院更二審改判呂炳宏3人應負連帶賠償責任；最高法院今認為更二審判決理由不完備，全案尚待釐清，廢棄發回高等法院，進入更三審。

謝依涵一審未上訴，確定負擔賠償315萬元，今日本案的審理範圍僅及於媽媽嘴3人負擔的另315萬餘元。更二審判決認為，依民法第188條「僱用人」責任的規定，呂炳宏、股東陳唐龍、彭元忠3人應負擔「僱用人」的連帶賠償責任，判呂3人應賠。

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呂炳宏等3人上訴，最高法院今認為，第一審時即已不爭執媽媽嘴是「合夥團體」，更二審卻認定是「非合夥的共同出資關係」，直接命呂等3人以個人負責，不符合不爭執事項；若非合夥關係，則連帶賠償責任的法律依據，更二審亦未敘明，判決理由不完備，有待釐清。

最高院並指出，更二審認為媽媽嘴提供的咖啡飲品，不符合消費者保護法第7條第1項所定的「安全性」，從而論斷呂炳宏等人未善盡監督謝依涵的職務，最高院認為此項認定與民法181條第1條相衝突，於法不合，因此廢棄發回更審。

謝依涵2013年2月間在飲料中加入鎮靜安眠藥，迷昏殺害79歲富商陳進福與實踐大學副教授57歲張翠萍夫婦，謝依涵一審至更一審共3度被判死刑，高院更二審改判無期徒刑獲定讞，已發監於桃園女子監獄服刑。

此外，張翠萍的母親也另案向謝依涵、呂炳宏和2股東求償，最高法院認定呂炳宏等3人須負「僱用人」的連帶責任，於2021年9月判謝依涵與呂炳宏等4人應連帶賠償368萬元確定。

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