嘉市廟會爆炸案29人傷 男子涉製造爆裂物遭起訴

嘉義和聯境金虎爺會遶境活動爆炸29人受傷，專案小組追出男子趙偉志涉嫌製造爆炸物。（讀者提供）

2024/02/06 17:59

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義和聯境金虎爺會遶境活動於去年7月15日晚間於「爐主行臺」舞台前發生爆炸，造成29人受傷送醫，案發後警方在男子趙偉志租屋處查扣製作爆裂物筆記本及與爆炸現場一樣的火藥、鋼珠、鐵盒等證物，且掌握案發時趙男在犯罪現場等事證，趙男雖否認犯行，然涉犯情節重大，檢方偵結後，日前依違反槍砲彈藥刀械管制條例意圖供自己犯罪之用製造爆裂物、恐嚇公眾、殺人未遂等罪嫌起訴趙男。

趙男於去年10月6日遭收押，檢方日前起訴時，認為趙男所為對社會治安造成重大危害，犯後否認犯行，未見悔意，請法院從重量刑，案移嘉義地院，法官開庭後認為趙男涉案嫌疑重大，加上常留宿網咖、有遭通緝紀錄，有逃亡之虞，因此，裁定自2月5日起續押3個月。

請繼續往下閱讀...

檢方表示，趙男（41歲，有妨害自由、違反槍砲彈藥刀械管制條例前科）於案發前，以鐵盒為容器，內填裝硝酸根等成分煙火類火藥，放入十字型螺絲113個、無孔鋼珠243顆等增傷物後，再連接遙控點火器接收器，製作完成具殺傷力、破壞性，可搖控爆炸的爆裂物。

趙男於去年7月15日晚間9時許，將爆裂物裝於手提袋，攜至活動會場，見人潮眾多，即將爆裂物放至在表演舞台旁垃圾堆內，然後離開約30公尺處，再手持搖控點火器發射器引爆爆裂物。

案發後，現場產生巨大火花及爆炸聲響，造成站在爆炸地點附近觀看表演的許姓民眾等29人受傷。

起訴書指出，警方經現場蒐證、調閱監視器影像及採集現場證物送鑑定，鎖定趙男涉案，前往他的租屋處搜索，扣得相關製造爆裂物品，經鑑定釐清，有與爆炸現場一樣的火藥、鋼珠、鐵盒及引爆的電池盒及電池等證物。

趙男到案後，對案情避重就輕，僅坦承有到爆炸現場丟垃圾，堅稱喜歡製造爆裂物的相關知識，否認製造爆裂物並放置現場，至於購買的無線遙控器已丟棄，堅稱並非引爆爆裂物用途。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法