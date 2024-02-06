留言諷綠遭反酸 連勝文告網友確定敗訴

國民黨副主席連勝文。（資料照）

2024/02/06 16:27

〔記者張文川／台北報導〕去年6月陳姓女子在臉書發文指控遭民進黨前黨工陳右豪性騷擾，國民黨副主席連勝文在該文下方留言「原來塔綠班白天搞光電A錢，暗夜中再欺負女人」，朱姓男網友見狀留言反譏「連勝文是在暗示爸爸白天A錢、晚上打媽媽？」連勝文怒控朱男妨害名譽，檢方處分不起訴確定後，連勝文向台北地院聲請准予自訴（交付審判）；法官審理後認定，朱是以反諷方式表達評論意見，且「A錢、打媽媽」的主詞並非連勝文，連勝文無權訴究，駁回聲請確定。

去年6月2日陳女發文指控，她在與民進黨黨工陳右豪（日前被開除黨籍）共事期間遭陳性騷、霸凌，連勝文在該篇文章下留言「「原來塔綠班裏有這麼多披著羊皮的狼！白天搞光電A錢，暗夜中再欺負女人！這就是百分百讓人信賴的台灣價值」。

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朱姓網友隔天以英文名字在同一篇文下留言「連勝文是在暗示爸爸白天A錢、晚上打媽媽？」連勝文認為朱的貼文不實，貶低毀損他的人格與名譽，控告朱涉犯公然侮辱、加重誹謗罪。台北地檢署不起訴處分，連勝文提再議也被高檢署駁回，連不死心，向法院聲請准予提起自訴。

朱男在警方訊問時坦承貼文，答辯稱他是綜合以前看過的新聞、網路資料、臉書的各種文章留言，而針對連勝文的留言，表達他的個人想法，絕無侮辱之意。

法官認為，朱男的留言是在反諷連勝文所處的環境，或許也存有相類似的缺失及錯誤，屬個人主觀意見及評論，縱使令連勝文感到不快，仍難以構成誹謗罪；且「A錢」、「打媽媽」的主語，明顯並非指連勝文本人，連勝文無法以自己名義請求訴究，自訴聲請不合法。

法官調閱全案檢警卷證後判斷，檢方偵結所憑的證據與理由皆已詳述在案，未違背經驗或論理法則，不起訴、駁回再議處分認定朱男犯罪嫌疑不足，認事用法並無不當，故駁回聲請。不得抗告，全案確定。

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