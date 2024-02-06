逆轉！無法證明是賄款 彰化社頭鄉代張聰平當選有效確定

彰化縣社頭鄉代當選人張聰平被控賄選，一審判決當選無效，台中高分院今天宣判逆轉，判決當選有效確定。（記者陳建志攝）

2024/02/06 16:34

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣社頭鄉的鄉民代表當選人張聰平，被控透過賴姓好友兼支持者，前往王姓選民住處，以每票500元交付2000元給王某買票，彰化地院一審判決當選無效，張聰平不服上訴二審，台中高分院審理認為，賴男表示，因感謝張聰平協助鋪路，自行拿錢給王男，且檢察官無法證明2000元的賄款，是由張聰平競選團隊成員所交付，今天廢棄原判決，判決張聰平當選有效確定。

檢察官起訴指出，張聰平為社頭鄉第22屆第1選舉區鄉民代表候選人並當選，張男為求順利當選，與多年好友兼支持者賴姓男子基於買票的犯意聯絡，由賴男在2022年11月4日前往王姓選民住處，以每票500元代價，共交付2000元給王某，約定家中4人投票支持張聰平。

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因已違反選罷法，請求判處張聰平當選無效，彰化地院一審判決張男當選無效，張男不服上訴。

台中高分院認為，賴男在警方詢問時表示，因和王男有親屬關係且其家中經濟不佳，加上感念張聰平協助處理住家前方道路重新鋪設柏油解決積水問題，自行拿錢給王男請他支持張聰平，張聰平並不知情。且調查賴男的手機，並未發現與張男有密切聯繫，且不能證明賴男交給王男的2000元賄款，是由張聰平的競選團隊成員所交付。

台中高分院今天宣判，認為檢察官請求判決張聰平該次選舉當選無效，為無理由，應予駁回。原審判決張聰平當選無效於法未合，張聰平上訴為有理由，廢棄原判決，並駁回檢察官在第一審提起的訴訟，判決張聰平當選有效確定。

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