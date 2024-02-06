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與死神搶人！宜縣消防局OHCA急救成功率29.5％ 創歷年新高

宜蘭縣消防局去年下半年，搶救OHCA患者，成功救回8人重獲新生；縣長林姿妙頒獎表揚相關同仁。（記者游明金攝）

宜蘭縣消防局去年下半年，搶救OHCA患者，成功救回8人重獲新生；縣長林姿妙頒獎表揚相關同仁。（記者游明金攝）

2024/02/06 15:17

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局去年下半年，經搶救OHCA患者（到院前心肺功能停止），成功救回8人重獲新生。今天縣務會議，縣長林姿妙頒獎表揚22人次消防局同仁。縣消防局表示，去年下半年急救成功率為29.5%，較前年同期20.54%上升8.96個百分點，創消防局歷年新高。

宜縣消防局統計，去年下半年，執行到院前OHCA患者送醫計200人，經急救2小時內，恢復生命徵象者有59人，這59人中有8人康復出院。

縣長林姿妙為鼓勵救護同仁，今天在縣務會議頒獎表揚；她說，看到消防同仁傑出表現，甚感欣慰，8個人康復出院，代表8個家庭因消防精準急救而得以完整，消防緊急救護服務的完善，是消防救護實力的提升，更是縣民生命健康最佳保障。

縣消防局指出，人命挽救需要各方人力、物力的支持，需要的民眾才能及時得到完善的緊急救護處置，感謝社會大眾無私奉獻，112年度受贈各式救護耗材及器材，各消防分隊也普遍設置Lucas自動心肺復甦機，使消防同仁及宜蘭縣民受惠。

另，縣消防局於112年度已開放骨針、插管 （ETT） 等急救處置；113年度將持續精進救護人員急救品質，以提升到院前緊急救護的成功率。

消防局為提升民眾急救技能，在礁溪、宜蘭、員山、羅東、五結、三星、冬山、蘇澳及南澳等9個消防分隊，設置「CPR+AED學習站」，去年共舉辦169場次宣導，服務7813位民眾。

消防局鼓勵尚未參與宣導的民眾，前往相關分隊預約諮詢，強化第一時間對於OHCA患者處置，及時搶救能提高患者康復出院的成功率。

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