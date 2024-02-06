未繫安全帶被警攔查扣175公克毒品 毒蟲推稱失戀吸毒解悶

郭姓男子未繫安全帶被警攔查扣175公克毒品，毒蟲推稱失戀吸毒解悶。（民眾提供）

2024/02/06 11:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄29歲郭姓男子駕駛轎車行經鳳山區瑞隆、武營路口，因未繫安全帶被巡邏保大員警發現攔查，聞到刺鼻塑膠味，意外查獲K他命毒品38包、116.42公克，以及59.45公克卡西酮哈蜜瓜錠，警方擴大追查毒品來源，訊後依毒品防制條例移送地檢署偵辦。

保安大隊今指出，雄崗中隊巡邏警組員警賴博維、潘彥勳二人，前日在鳳山區瑞隆路與武營路口，發現1輛轎車的駕駛人未繫安全帶，而且見到警方還神色緊張，經查該駕駛郭男（29歲）為毒品人口，員警靠近時該民身上散發陣陣刺鼻塑膠味。

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警方曉以大義，郭男坦承攜帶毒品，並主動向警方交付一只灰色塑膠袋，內有第三級毒品K命38包，毛重116.42公克，另也查卡西酮哈密瓜錠，毛重59.45公克，警方依法帶隊偵訊查證，全案訊後依毒品防制條例移請地檢署偵辦。

據了解，郭男辯稱前年曾購毒吸食，遭警查獲，深知毒品危害身心甚鉅，當時已決心不再接觸毒品，然近日因工作壓力大且與女友分手，情緒低落，誤信毒品可以紓解沈悶心情的謠言，再度購毒吸食，遭保大員警查獲悔不當初。

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