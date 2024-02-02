為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北警破獲販毒集團逮11嫌 毒蟲跳樓落跑受困臭水溝

新北市警攻堅瓦解林男為首的販毒集團，逮獲林嫌等11人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警攻堅瓦解林男為首的販毒集團，逮獲林嫌等11人。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/02 11:38

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市警方偵查毒品案，向上溯源掌握林姓男子與毒蟲共組販毒集團，在板橋、樹林等地販毒牟利，警方、霹靂小組兵分11路，到新莊、樹林緝毒，逮獲林姓主嫌等11嫌，起出2.5公斤毒咖啡包、K他命、大麻、不明粉末等毒品、分裝器具及4罐笑氣、5萬餘元贓款等證物，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

專案小組到新莊攻堅，緝捕一名睡夢中吳姓毒蟲時，他為躲避查緝，從屋後跳到1樓的排水溝想逃亡，未料深陷惡臭泥沼，還是警方幫忙他脫困，狼狽被逮。

據了解，海山分局偵查隊、新海所去年10月偵辦毒品案，從3名毒蟲指認，擴大偵辦向上溯源，發現25歲林姓藥頭涉嫌重大，會同新莊、樹林警分局偵辦，通報檢方指揮，取得拘票及搜索票。

海山警方上月29日會同保大霹靂小組40名警力，兵分多路到新北市新莊、樹林等地區，查獲藥頭林男等11人，其中，於新莊區承德街查緝涉嫌人吳男時，吳男聽到警方破門聲響，一時緊張心虛，竟往住處後方排水溝一躍而下，警方入內後發現空無一人，往後門查看時才發現吳男竟深陷在排水溝的泥濘中，動彈不得；而吳男眼見逃跑失敗，只好向警方求助，警員最終利用窗簾將吳男拉了上來，吳男也尷尬地感謝警方。

警方表示，全案共起獲250包毒品咖啡包（總毛重900公克）、25包K他命（總毛重45公克）、4包大麻（總毛重2公克）、2罐不明粉末2罐（初驗呈毒品反應，總毛重1600公克）、4支笑氣鋼瓶、2台電子磅秤、1個K盤、2批分裝袋、1台監視器主機、12手機及5萬餘元贓款等證物，訊後依違反毒品危害防制條例販賣及持有毒品等罪嫌，將林嫌等人移送新北地方檢察署偵辦。

海山警分局偵查隊長李志祥表示，查緝毒品為當前重點工作，海山分局將會持續強化查緝作為，以淨化社會治安。民眾如有發現不法情事，可撥打110報案專線或就近至警察機關報案，攜手合作打擊犯罪，提供民眾安全優質的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方起出2.5公斤K他命、毒咖啡包等毒品、分裝袋、監視器主機、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

警方起出2.5公斤K他命、毒咖啡包等毒品、分裝袋、監視器主機、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男到「南部犯罪打擊中心」群組貼文賣大麻 這下慘了
2024/02/02 07:09

男到「南部犯罪打擊中心」群組貼文賣大麻 這下慘了
漁港小開染毒賣「霸子-辛普森」 母錯愕：他說要外出打拚
2024/01/22 00:06

漁港小開染毒賣「霸子-辛普森」 母錯愕：他說要外出打拚

720度情境式線上賞屋 遠雄讓買房更透明
車內吸K煙遇警攔查 不配合遭警當街噴辣椒水壓制逮人
2023/12/28 12:21

車內吸K煙遇警攔查 不配合遭警當街噴辣椒水壓制逮人
竹聯弘仁要角是宜蘭名建商 放貸吸血 關狗籠潑屎尿囚虐
2023/12/28 05:30

竹聯弘仁要角是宜蘭名建商 放貸吸血 關狗籠潑屎尿囚虐

林書煒獻上"愛的正能量"讓婆媳關係升
夭壽！ 戒毒醫生不問診直接給處方藥 毒蟲1天連打6針中毒慘死
2023/12/27 16:24

夭壽！ 戒毒醫生不問診直接給處方藥 毒蟲1天連打6針中毒慘死
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播