新北警破獲販毒集團逮11嫌 毒蟲跳樓落跑受困臭水溝

新北市警攻堅瓦解林男為首的販毒集團，逮獲林嫌等11人。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/02 11:38

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市警方偵查毒品案，向上溯源掌握林姓男子與毒蟲共組販毒集團，在板橋、樹林等地販毒牟利，警方、霹靂小組兵分11路，到新莊、樹林緝毒，逮獲林姓主嫌等11嫌，起出2.5公斤毒咖啡包、K他命、大麻、不明粉末等毒品、分裝器具及4罐笑氣、5萬餘元贓款等證物，全案依違反毒品危害防制條例送辦。

專案小組到新莊攻堅，緝捕一名睡夢中吳姓毒蟲時，他為躲避查緝，從屋後跳到1樓的排水溝想逃亡，未料深陷惡臭泥沼，還是警方幫忙他脫困，狼狽被逮。

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據了解，海山分局偵查隊、新海所去年10月偵辦毒品案，從3名毒蟲指認，擴大偵辦向上溯源，發現25歲林姓藥頭涉嫌重大，會同新莊、樹林警分局偵辦，通報檢方指揮，取得拘票及搜索票。

海山警方上月29日會同保大霹靂小組40名警力，兵分多路到新北市新莊、樹林等地區，查獲藥頭林男等11人，其中，於新莊區承德街查緝涉嫌人吳男時，吳男聽到警方破門聲響，一時緊張心虛，竟往住處後方排水溝一躍而下，警方入內後發現空無一人，往後門查看時才發現吳男竟深陷在排水溝的泥濘中，動彈不得；而吳男眼見逃跑失敗，只好向警方求助，警員最終利用窗簾將吳男拉了上來，吳男也尷尬地感謝警方。

警方表示，全案共起獲250包毒品咖啡包（總毛重900公克）、25包K他命（總毛重45公克）、4包大麻（總毛重2公克）、2罐不明粉末2罐（初驗呈毒品反應，總毛重1600公克）、4支笑氣鋼瓶、2台電子磅秤、1個K盤、2批分裝袋、1台監視器主機、12手機及5萬餘元贓款等證物，訊後依違反毒品危害防制條例販賣及持有毒品等罪嫌，將林嫌等人移送新北地方檢察署偵辦。

海山警分局偵查隊長李志祥表示，查緝毒品為當前重點工作，海山分局將會持續強化查緝作為，以淨化社會治安。民眾如有發現不法情事，可撥打110報案專線或就近至警察機關報案，攜手合作打擊犯罪，提供民眾安全優質的生活環境。

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警方起出2.5公斤K他命、毒咖啡包等毒品、分裝袋、監視器主機、贓款等證物。（記者吳仁捷翻攝）

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