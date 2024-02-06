男硬要丟資收物踹車又辱罵清潔隊員 桃市環局提告捍衛公權力

桃園區1名男子硬要丟資收物，竟當街踹車、辱罵清潔隊員，甚至動手拍落隊員手機、作勢毆打，過程全被蒐證並提告。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/06 09:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕正值農曆年節家戶大掃除之際，桃園市環保局清潔隊員本月3日晚間執勤時，竟遭男子拍落手機、作勢毆打，甚至當街踹車、叫囂，環保局環境管理處今（6）日表示，事發現場全程均有錄影蒐證並已向警局報案，絕對會依法追究到底，循司法途徑為受辱的隊員討回公道及尊嚴，也不排除提出民事求償。

環管處表示，事發在3日晚間7點多，當時桃園區清潔隊員駕駛資源回收車執勤時，有男子將資源回收物在非收運點時跑追丟上來，駕駛見狀連忙停車，不料，男子突然直接踹車及辱罵，並敲擊車體、拍打車門，陳姓清潔隊員隨即拿出手機錄影蒐證卻遭拍落，案發當下即刻報警處理，將依妨礙公務、侮辱公務員及毀損罪向法院提出告訴。

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環保局局長陳世偉嚴正譴責暴力事件，重申絕不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱，或是肢體上的挑釁攻擊，造成生命及身體上的傷害，如果民眾逾越這條紅線，絕對會依法追究到底，絕不寬貸，也希望市民朋友在準備過年歡聚的同時，給予犧牲假期加班收運的清潔隊員們更多耐心及鼓勵，勿讓一時情緒造成清潔隊員的傷害。

環管處表示，希望所有市民朋友都能體諒2900多位清潔隊員的辛勞付出，多點鼓勵、少點責難，因為有這群幕後無名英雄，才可以享有乾淨整潔的市容環境，在街頭巷尾遇見辛勤工作的清潔隊員時，請不吝嗇向他們表達感謝之意，每一句加油、打氣，都是給所有清潔隊員最大的鼓勵與肯定。

桃園區1名男子硬要丟資收物，竟當街踹車、辱罵清潔隊員，甚至動手拍落隊員手機、作勢毆打，過程全被蒐證並提告。（記者鄭淑婷翻攝）

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