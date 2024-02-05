彰鹿路連日出現機動測速照相 民怨春節前開單搶錢

彰化市通往鹿港鎮重要交通要道彰鹿路，連日出現機動測速照相，警方強調有依規定設立警告標誌。（記者劉曉欣攝）

2024/02/05 16:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年關將近，彰化市通往鹿港鎮的主要聯絡道路彰鹿路，連日來出現機動測速照相，讓民眾大喊「搶錢啦」！鹿港警分局表示，這是在易肇事路段加強取締，一切都遵照規定辦理，會在機動點之前的100公尺至300公尺前設立警告標誌！

許多民眾都發現，彰鹿路除了原有固定桿的測速照相以外，竟然還新增了機動測速點，有時設在往彰化市的方向，有時則改到往鹿港鎮的方向，測速點都在民宅旁邊的空地，隱密性十足，往往看到測速器或是停放的警車時，都已經來不及了。

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不少民眾都表示，彰鹿路在民意街口、南環路口，已有2處的固定測速桿，如今還要增加機動測速點，尤其機動點的安排，都設在剛過固定測速桿的不遠處，因為一般用路人都會在通過測速固定桿後，比較放鬆心情，如今機動點，就設在剛通過固定桿測速點不遠處，這根本就是陷阱，一旦被開單，就會大傷荷包。

鹿港警分局強調，機動測速照相的安排，以及地點的選擇，都是為了讓道路交通更安全，所以為了防制交通事故發生，才會在易肇事路段加強機動測速取締，並依道路交通標誌標線號誌設置規則，會在機動點之前的100公尺至300公尺前設立警告標誌，以警告車輛駕駛人前方路段常有測速取締執法。

鹿港分局提醒用路人，行車應注意交通安全，切勿酒後駕車、闖紅燈、超速行駛，遵守交通規則，以免發生交通事故，安全是回家唯一的路。

彰化市通往鹿港的交通要道彰鹿路，連日出現機動測速照相，警車與測速設備就藏身在民宅旁。（記者劉曉欣攝）

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