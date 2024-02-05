涉勾結詐團黑吃黑索討700萬 女警「賓利姊」開庭否認索賄

被同事封為「賓利姐」的台北市警局中山分局前警員邱薏瑄。（取自邱薏瑄臉書）

2024/02/05 12:38

〔記者王定傳／新北報導〕被同事封為「賓利姐」的台北市警局中山分局前警員邱薏瑄（在押中），去年因涉嫌幫朋友查民眾個資被收押，檢方還查出，邱女曾向詐團開價700萬元，以製作假扣押筆錄幫忙「黑吃黑」詐欺款，因開價過高而未遂，後來她還真製作假扣押筆錄，掩護男友的詐團成員黑吃黑，檢方1月間將她起訴，新北地院今日進行準備程序庭，邱女否認索賄。

檢方在1月23日依對於違背職務行為要求賄賂、對主管事務圖利罪、公務員假借職務上機會犯3人以上詐欺得利、行使公務員登載不實文書罪嫌起訴邱女；邱女否認索賄700萬一事，否認被控的「對於違背職務行為要求賄賂、公務員假借職務上機會犯3人以上詐欺得利」罪嫌，坦承違反個資法、行使公務員登載不實文書罪及普通詐欺」。

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檢方調查，今年7月3日，詐團成員郭之凡因想要吞下上游詐欺款項1千萬元，因此透過邱女的男友郭宣良，邀約邱女至台北市中山區民權東路的集客茶館見面，開價30萬元引誘邱女製作假扣押筆錄，準備拿來哄騙上游，稱款項已遭警方扣押，以此方式「黑吃黑」。

檢方調查，邱女聽聞後雖同意以製作假扣押筆錄方式幫忙黑吃黑，但對款項分配有意見，她認為應以「73分」比例分潤，亦即她與男友拿700萬、郭男只能拿300萬，因索價過高而被拒絕未遂。

檢方調查，沒多久，邱女男友郭宣良所屬詐團成員、綽號「山河」不詳身分者，因不想歸還已收取的300萬元詐欺款項，因此透過郭宣良請邱女協助詐取款項；邱女獲知後竟於去年7月6日製作假扣押筆錄，傳給男友後轉傳給「山河」，騙過上游300萬款項已被警方扣押。

警專31期的邱薏瑄，畢業後被派往台北市中山分局長安東路派出所任職，從警期間爭議不斷，先是2015年放假搭高鐵時，一口氣買下3個連號座位，光腳露趾在座位上自拍，引來網友撻伐，還曾3度濫查某任男友的車籍資料等個資。

不僅如此，邱薏瑄甚至曾開著1280萬起跳的Bentley Continental GT黑色賓利雙門轎跑車上下班，高調行徑令人側目；邱女另被控私下開警察巡邏車，載男友返回新莊住處，還翹班去夜店狂歡，涉詐領值勤期間的薪資及油錢，台北地檢署去年間，依利用職務機會詐取財物等罪起訴，全案審理中。

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