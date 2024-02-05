PO文買到綠色臭蛋挨告散布不實訊息 貼文男不起訴

謝姓男子在網路上刊登雞蛋訊息被警方查辦。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/05 09:30

〔記者錢利忠／台北報導〕謝姓男子去年在臉書貼文，指在連鎖超市買到呈現「黑綠色狀態」的雞蛋，他質疑是進口蛋，引來中央畜產會控告違反食品安全衛生管理法之散播食安不實訊息、加重誹謗等罪；台北地檢署認為，農業部技正已證稱，雞蛋變質，蛋白可能呈現螢光的淡綠色澤，考量難根據照片內容來判斷雞蛋有無經過加工變造，今將謝男不起訴。

去年9月24日，謝男在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上，刊出黑綠色雞蛋、巴西國旗及電子發票等照片，並發表「9/18在全聯買的台農雞蛋，10/7才到期，請問這是進口蛋嗎？」

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中央畜產會質疑謝男散布有關食安的不實訊息，控告謝男涉嫌加重誹謗及食安管理法之散播有關食安不實訊息等罪。

謝男到案後承認PO文，但否認有妨害名譽或違反食安管理法等犯行，他辯稱去年9月18日到全聯買台農雞蛋，於同月24日發現雞蛋壞掉，當下拍照並在臉書社團分享此事，目的是想要跟臉友提醒這件事，也想詢問網友是不是與進口蛋有關，因為他覺得雞蛋的顏色跟巴西國旗很像，所以張貼巴西國旗，後來此事在網路引起關注，台農客服人員通知，他買到的是國產蛋，只要有噴印的都是國產蛋，還跟他說可以退換貨。

檢方認為，謝男並非公眾人物，亦不具有相關專業背景，且他散播訊息後，並無閃躲迴避之意，於貼文公開後，台農客服人員於臉書主動向他詢問購買過程及提供退換貨，他也出示全聯新莊輔大店的電子發票購物明細，並稱「雖然發生這種事，但是還是很挺你們台農」等語，認定他並無散播食安不實訊息的犯意。

另外，農業部畜牧司家禽產業科技正也證稱，雞蛋變質，蛋白可能會呈現螢光的黑綠色色澤，雞蛋壞掉要看儲存的條件而定，若是高溫，就會比較快變質，越低溫則保鮮時間愈長，從謝男上傳臉書的雞蛋照片，看不出雞蛋是否壞掉，照片上蛋黃是散掉的，應該是不新鮮的，不新鮮的蛋，蛋白還是透明色的，變質後才會變綠色。

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