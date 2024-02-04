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未用耐燃材料！敬鵬惡火釀6勇消亡判決曝 董座黃維金捐千萬免入獄

敬鵬工業平鎮三廠2018年發生惡火釀成6勇消殉職、2移工死亡，消防員連夜救火、體力耗盡累癱倒在地休息。（資料照）

敬鵬工業平鎮三廠2018年發生惡火釀成6勇消殉職、2移工死亡，消防員連夜救火、體力耗盡累癱倒在地休息。（資料照）

2024/02/04 18:29

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區敬鵬工業平鎮3廠發生大火，造成6名消防員殉職、2名移工殞命。桃園地院審理認為，董事長黃維金等6名主管於2002年建廠時，便宜行事使用易燃材質風管，且於防火間增建違章建築，造成火警發生後火勢藉風管迅速竄燒各廠區，釀成重大災害與人命損失，近日依業務過失致死罪判處黃維金6人3至8月有期徒刑，分別緩刑2至3年。

判決指出，敬鵬平鎮三廠2002年建廠時，時任董事長黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長及江姓工務部經理4人主導工程，卻便宜行事未擇用耐燃材料，任由承包商裝設PP易燃材質的排風管，減損防火外牆效能，另未申請變更使用執照，擅自在兩廠房的防火間隔增建違章建築，將兩廠房以通道連通，使得防火間隔失效。

另方面，因該廠5樓的隧道式烤箱區進行塗製的印刷油墨在烘烤加熱後，會產生易燃的揮發性有機化合物，部份會上升至烤箱上方的熱排風管內，冷凝後變成液態滯留附著於風管內，當氣體濃度過高時，若遇有火星就可能引火燃燒，因此每年應實施至少1次熱排風管內壁檢查、清潔保養或更換管線等安全措施，但負責相關業務的環工課廖姓課長、陳姓工程師卻在建廠後未依規定執行監督清潔保養及更換熱排風管，導致2018年4月28日晚間，廠內5樓東側隧道式預烤箱在烘烤PCB板製程中，產生油墨碎屑或毛髮等異物，被吸入上方循環葉輪並吹向加熱器，接觸到鎳鉻絲高溫瞬間成為燃燒顆粒，再排出至烤箱上方的易燃熱排風管發生悶燒，火星因此沿著風管快速蔓延至各樓層，造成火勢迅速蔓延，導致6名消防員進入廠內救火時因火勢突然蔓延而受困殉職，2名外籍移工也因來不及逃離而死亡。

法官審酌，敬鵬董事長黃維金等6人因疏失造成火災而奪走8條寶貴性命，所生損害重大、應予處罰，但考量6人犯後均坦承犯行，並與全數被害人家屬達成賠償和解；黃維金也在火災發生後以個人名義捐款千萬元給消防英雄專戶及外籍勞工，其他被告也投入環保基金改善復育環境影響。另考量被告個人經濟、健康等因素，審結依業務過失致死罪判處黃維金4人6至8月徒刑，緩刑3年，廖姓課長、陳姓工程師個處有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

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