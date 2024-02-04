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年輕靠前妻借錢考照當司機又外遇離家 年老聲請子女撫養遭駁

圖為苗栗地院。（資料照）

圖為苗栗地院。（資料照）

2024/02/04 17:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕79歲蕭姓老翁，向法院聲請稱已年邁無謀生能力，目前在外租屋需撫養，蕭翁也稱與前妻離婚前每個月拿5萬塊撫養費給前妻，希望3名子女每個月給付15000元撫養費。但蕭翁長子則稱蕭翁未盡撫養義務，且還外遇離家，並欠債累累；蕭翁前妻妹妹也出庭證稱蕭翁「一個月給我姊姊5萬元是不可能的」。苗栗地院法官因而駁回蕭翁聲請。目前蕭翁不服上訴中。

蕭翁長子表示，蕭翁與母親婚後打工維生，並要求母親向娘家借錢以便創業，之後因營業不佳且信用不當跳票入監服刑。出獄後因無固定職業，母親以此向娘家借錢讓蕭翁報名駕訓班考取大貨車及大客車執照。

長子強調，蕭翁不但無法清償負債，甚至與當時的隨車小姐搞外遇，之後與外遇對象拋妻棄子，當時3名子女分別為9歲、7歲及5歲，導致母親兼差3份仍無法償債，讓3名子女留給母親撫養。

長子也說，當時剛考入警校蕭翁突然與母親離婚，但母親因積勞成疾離婚後不久年僅41歲過世，靠他照顧弟妹，且蕭翁曾在新北市新店區購入不動產且領有勞退。

蕭翁前妻妹妹出庭時則說，蕭翁婚後工作不穩，姊姊嫁給他後要吃一頓飽餐都難，但蕭翁不只外遇還害姊姊跑路。她認為，蕭翁不可能在年輕時每個月給付5萬元。

苗栗地院法官審理後，認為蕭翁未提出反證推翻證人陳述，可以相信證人證詞並認為蕭翁子女抗辯為事實。另外，蕭翁未到庭陳述，讓法官無從審酌是否繼續此案請求，且蕭翁並未對子女盡扶養義務，請求因此遭駁回。

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