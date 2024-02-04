高市警年前強力掃蕩酒駕 1天取締28件

男子酒後騎電動滑板車返家，但電動滑板車屬於慢車，駕駛慢車酒測超標可處1200元至2400元罰鍰。（民眾提供）

2024/02/04 16:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕歲末之際，正是尾牙聚餐的的高峰期，為遏止民眾酒後開車或騎車上路，造成風險，高雄市警察局交通大隊昨天零時起執行取締酒駕專案勤務，至今天（4日）共取締28件，包括酒後騎電動滑板車也算酒駕一併開罰。

交通大隊指出，昨起安排警力於飲酒熱點及易肇事路段周邊進行路檢，並編排機動巡邏警組於周圍梭巡，統計1天執行期間，共取締酒後駕車28件，其中，三民二分局於路口封閉式路檢點查獲朱男（73歲）疑似規避路檢，遭警方攔查並一度以消極不配合方式欲規避酒測。

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此外，前鎮分局同樣查獲吳男（42歲）因參加友人婚宴結束後，自恃酒意已退且誤以為騎乘電動滑板車無涉及酒駕問題而大膽騎車上路，卻因交通違規遭員警攔查，酒測值皆超過法定標準。依道交條例規定，電動滑板車屬慢車，駕駛慢車酒測超標，處1200元至2400元罰鍰，若涉及公共危險則依則會移請地方檢察署偵辦。

交通大隊表示，今年1月高市酒駕事故件數共22件，相較去年同期40件計減少18件，顯見強力取締酒駕後，酒駕事故亦呈現減少狀況，防制成效明顯改善，不過民眾酒駕事故及規避情景仍層出不窮，警方呼籲切勿心存僥倖、害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方近日在重要熱點臨檢取締酒駕。（民眾提供）

警方近日在重要熱點臨檢取締酒駕。（民眾提供）

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