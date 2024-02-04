為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台灣燈會首日3幼童走失 警助重逢家屬並教如何防失散

台南警方協助在台灣燈會走失的幼童與家屬重逢。（圖：警方提供）

台南警方協助在台灣燈會走失的幼童與家屬重逢。（圖：警方提供）

2024/02/04 12:18

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年台灣燈會安平燈區於昨（3日）在安平漁港、運河沿岸和林默娘公園隆重登場，由於逢春節前夕和寒假期間，大量人潮慕名前往賞燈和觀賞明華園歌仔大戲演出，在燈會開幕後相繼發生3孩童走失狀況，所幸員警都協助找到親人。

轄區南市四分局警方指出，燈會安平燈區從3日晚上起長達1個多月，夜間賞燈人潮勢必眾多，在進場參觀期間易有走失意外發生，警方籲請民眾多留意同行親友的參觀動向，慎防因人潮湧入擁擠而與親人走散。

3日晚燈會開幕後，陸續有3件小朋友與家人走失情況發生，多為3~12歲孩童且未攜帶手機，走失情形是被人潮推擠失散、上廁所後失散找不到人等最為常見。幸走失的小朋友們皆聰慧機警，不僅冷靜不慌張，也能提供家長姓名甚至手機號碼取得聯繫，而警方除了廣播和通知巡邏人員留意外，也在各機動派出所間建立聯繫管道查找親屬聯繫方式，全力幫孩童順利找到親屬。

市警四分局長曹儒林表示，提醒2月3日至3月10日是燈會安平燈區展出期間，請民眾留意同行兒童、長輩的行蹤動態，慎防迷途走失，亦可穿戴有識別的布章、手環等以利辨識身分，一經警方尋獲即可通知家屬會合；而在燈區會場i1服務站（安億、光州路口）和i2服務站（大魚的祝福裝置藝術旁），亦設有機動派出所派遣警力在燈會期間駐點提供服務，民眾如有遺失、拾獲物品和迷途失散情形，可就近到機動派出所取得協助，務求讓賞燈民眾「龍」平安、「龍」安心。

南市警四分局在台灣燈會安平燈區設置機動派出所，派員警駐點服務。（圖：警方提供）

南市警四分局在台灣燈會安平燈區設置機動派出所，派員警駐點服務。（圖：警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
注意了！ 春節府城赤崁、孔廟園區、海安路定時交管
2024/02/04 11:07

注意了！ 春節府城赤崁、孔廟園區、海安路定時交管
迎台灣燈會！台南餐旅護照加碼 2/29前買1本就送手提箱
2024/02/03 09:35

迎台灣燈會！台南餐旅護照加碼 2/29前買1本就送手提箱

林書煒獻上愛的正能量 讓婆媳關係升溫
台南稽查春節年貨 泡芙、鳳梨酥漲5％、雞蛋每斤58元上下
2024/02/02 11:46

台南稽查春節年貨 泡芙、鳳梨酥漲5％、雞蛋每斤58元上下
來台南行春「看水溝蓋」 風情之旅探索古地名文化
2024/02/02 11:04

來台南行春「看水溝蓋」 風情之旅探索古地名文化
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播