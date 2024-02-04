台灣燈會首日3幼童走失 警助重逢家屬並教如何防失散

台南警方協助在台灣燈會走失的幼童與家屬重逢。（圖：警方提供）

2024/02/04 12:18

〔記者王俊忠／台南報導〕2024年台灣燈會安平燈區於昨（3日）在安平漁港、運河沿岸和林默娘公園隆重登場，由於逢春節前夕和寒假期間，大量人潮慕名前往賞燈和觀賞明華園歌仔大戲演出，在燈會開幕後相繼發生3孩童走失狀況，所幸員警都協助找到親人。

轄區南市四分局警方指出，燈會安平燈區從3日晚上起長達1個多月，夜間賞燈人潮勢必眾多，在進場參觀期間易有走失意外發生，警方籲請民眾多留意同行親友的參觀動向，慎防因人潮湧入擁擠而與親人走散。

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3日晚燈會開幕後，陸續有3件小朋友與家人走失情況發生，多為3~12歲孩童且未攜帶手機，走失情形是被人潮推擠失散、上廁所後失散找不到人等最為常見。幸走失的小朋友們皆聰慧機警，不僅冷靜不慌張，也能提供家長姓名甚至手機號碼取得聯繫，而警方除了廣播和通知巡邏人員留意外，也在各機動派出所間建立聯繫管道查找親屬聯繫方式，全力幫孩童順利找到親屬。

市警四分局長曹儒林表示，提醒2月3日至3月10日是燈會安平燈區展出期間，請民眾留意同行兒童、長輩的行蹤動態，慎防迷途走失，亦可穿戴有識別的布章、手環等以利辨識身分，一經警方尋獲即可通知家屬會合；而在燈區會場i1服務站（安億、光州路口）和i2服務站（大魚的祝福裝置藝術旁），亦設有機動派出所派遣警力在燈會期間駐點提供服務，民眾如有遺失、拾獲物品和迷途失散情形，可就近到機動派出所取得協助，務求讓賞燈民眾「龍」平安、「龍」安心。

南市警四分局在台灣燈會安平燈區設置機動派出所，派員警駐點服務。（圖：警方提供）

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