為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人 90分鐘完成散場疏運

2024/02/04 02:12

〔中央社〕英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）昨晚在高雄世運主場館開唱，吸引大批樂迷，場內外即時人數一度達9萬4646人，再次刷新紀錄。散場時捷運加密，搭配接駁車，90分鐘完成疏運。

交通局今天凌晨發布新聞稿指出，紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會吸引9萬餘人，其中女性比例近6成，高雄市長陳其邁親至主場館應變中心督導疏運工作，民眾進、離場秩序良好。演唱會於昨晚10時19分結束，晚間11時49分即完成疏運，過程花費90分鐘。

陳其邁表示，為順利疏運湧入樂迷，增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距縮短至3分鐘一班，並加派散場接駁車，將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。

交通局表示，昨天捷運世運站以3分鐘密集班距疏運，單日累積運量達27萬人次。散場時更加派40輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站與捷運高雄車站。演唱會整體疏運狀況良好，感謝民眾配合交通宣導及疏運措施。

市府為延續演唱會經濟，推出「商圈夜市優惠券」，高雄目前也有黃色小鴨「冬日遊樂園」活動，高市府歡迎樂迷朋友續留高雄看小鴨逛市集。（編輯：施施）1130204

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播