女山友登雪山高山症發作 警消漏夜救援下山

女山友高山症發作，消防人員檢傷完輪流揹負傷患下撤。（保七總隊第五大隊提供）（

2024/02/03 12:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名女性山友昨（2）日於登雪山時，高山症發作，警政署保安警察第七總隊第五大隊會同雪霸國家公園管理處、台中市政府消防局人員前往救助，冒著黑夜低溫在深夜10點於369山莊接觸傷患，經消防人員檢傷完輪流揹負傷患下撤，於今（3）凌晨返抵登山口，將傷患送宜蘭博愛醫院救治。

保七總隊第五大隊表示，昨接獲台中市政府消防局通報，一名女姓山友在雪山7K因高山症反應，四肢無力、頭暈嘔吐且血氧濃度低下，緊急前往369山莊臨時營地，使用加壓艙緩解症狀，身體不適無法行走，請求協助。

請繼續往下閱讀...

保七第五大隊立即派遣武陵小隊警員，配合雪霸國家公園管理處武陵管理站巡山員會同台中市政府消防局第二大隊梨山消防分隊共同前往救助。

救難人員冒著黑夜低溫於昨天深夜10點於369山莊接觸傷患，消防人員檢傷完輪流揹負傷患下撤，於今天凌晨返抵登山口，將傷患送宜蘭博愛醫院救治。

保七總隊呼籲，雪季前往登山前應攜帶雪攀三寶冰斧、冰爪、岩盔，並攜帶足夠禦寒衣物、照明設備、定位及通信器材（衛星電話）等，事先下載離線地圖；行經積雪結冰路段，需特別小心行走，避免跌落摔傷；登山前應衡量自身健康及體能狀況，切勿勉強登山，以免憾事發生，遇到高山症最有效的解藥就是下降高度。

女山友經消防人員檢傷完後，輪流揹負傷患下撤。（保七總隊第五大隊提供）

女山友於今天凌晨被救下抵登山口，由消防人員送往宜蘭博愛醫院救治。（保七總隊第五大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法