為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女山友登雪山高山症發作 警消漏夜救援下山

女山友高山症發作，消防人員檢傷完輪流揹負傷患下撤。（保七總隊第五大隊提供）（

女山友高山症發作，消防人員檢傷完輪流揹負傷患下撤。（保七總隊第五大隊提供）（

2024/02/03 12:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名女性山友昨（2）日於登雪山時，高山症發作，警政署保安警察第七總隊第五大隊會同雪霸國家公園管理處、台中市政府消防局人員前往救助，冒著黑夜低溫在深夜10點於369山莊接觸傷患，經消防人員檢傷完輪流揹負傷患下撤，於今（3）凌晨返抵登山口，將傷患送宜蘭博愛醫院救治。

保七總隊第五大隊表示，昨接獲台中市政府消防局通報，一名女姓山友在雪山7K因高山症反應，四肢無力、頭暈嘔吐且血氧濃度低下，緊急前往369山莊臨時營地，使用加壓艙緩解症狀，身體不適無法行走，請求協助。

保七第五大隊立即派遣武陵小隊警員，配合雪霸國家公園管理處武陵管理站巡山員會同台中市政府消防局第二大隊梨山消防分隊共同前往救助。

救難人員冒著黑夜低溫於昨天深夜10點於369山莊接觸傷患，消防人員檢傷完輪流揹負傷患下撤，於今天凌晨返抵登山口，將傷患送宜蘭博愛醫院救治。

保七總隊呼籲，雪季前往登山前應攜帶雪攀三寶冰斧、冰爪、岩盔，並攜帶足夠禦寒衣物、照明設備、定位及通信器材（衛星電話）等，事先下載離線地圖；行經積雪結冰路段，需特別小心行走，避免跌落摔傷；登山前應衡量自身健康及體能狀況，切勿勉強登山，以免憾事發生，遇到高山症最有效的解藥就是下降高度。

女山友經消防人員檢傷完後，輪流揹負傷患下撤。（保七總隊第五大隊提供）

女山友經消防人員檢傷完後，輪流揹負傷患下撤。（保七總隊第五大隊提供）

女山友於今天凌晨被救下抵登山口，由消防人員送往宜蘭博愛醫院救治。（保七總隊第五大隊提供）

女山友於今天凌晨被救下抵登山口，由消防人員送往宜蘭博愛醫院救治。（保七總隊第五大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沒救護證照沒投保登雪東線被揹下山 將挨罰且負擔搜救費
2024/02/03 11:17

沒救護證照沒投保登雪東線被揹下山 將挨罰且負擔搜救費
玉山去年64件山難 18人高山症發作 最大宗
2024/01/27 05:30

玉山去年64件山難 18人高山症發作 最大宗

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
秋天「山難旺季」！南投12天已7起山域救援
2023/10/14 15:04

秋天「山難旺季」！南投12天已7起山域救援
健康網》登山排便不順怎麼辦？ 營養師授訣竅改善便秘困擾
2023/02/07 16:47

健康網》登山排便不順怎麼辦？ 營養師授訣竅改善便秘困擾

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
山友高山症發作 黑鷹直升機馳援
2021/03/30 11:09

山友高山症發作 黑鷹直升機馳援
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播