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中風男攜12歲兒住廂型車 桃警送暖助安心過年

江姓男子（右）與他的兒子住在廂型車內。（警方提供）

江姓男子（右）與他的兒子住在廂型車內。（警方提供）

2024/02/03 12:45

［記者周敏鴻／桃園報導］桃園市江姓男子因中風無法工作，帶著12歲、就讀國中的兒子同住在廂型車內，靠政府的低收入戶補助與他擺攤販賣手鐲的微薄收入，勉強度日，平鎮警分局北勢派出所長姚金寶查訪轄區時偶然發現，趕在農曆春節前募集民生物資與紅包，盼幫助江男父子倆能安心過年。

江男說，年輕時從事玉石、手鐲等商品批發工作，努力賺錢，賺來的錢都交給他的父母處理，後來他的父母相繼離世後，遺產被兄弟姐妹們強佔，他拿不到自己的部分、甚至因雙方爭執而離家；當時江男還能工作，對於自己沒分到他父母的遺產，並不在意，豈料2022年間竟中風無法工作、收入不穩定，他的妻子因而離去，留他與唯一的兒子相依為命。

警方說，無法工作的江男，只能靠政府的低收入戶補助，生活很快陷入困頓，甚至連棲身的租屋處也沒有而居無定所，目前江男父子倆只能住在廂型車上，平日就在平鎮區建安宮旁的公廁盥洗；江男雖將過去做生意時留下的玉石、手鐲拿出來，擺攤販賣，但收入有限，難以改善他們的生活。

姚金寶偶然間聽說此事，查訪並了解狀況後，先協助將江男父子倆轉介給平鎮區公所、觀音根滿慈善基金會等單位，協助辦理急難救助，也趁著農曆春節前，募集民生物資送給江男，還準備了1個紅包給江男的兒子，希望他們能感受到社會的關懷與溫暖。

江姓男子（左）與他的兒子（右）住在廂型車內。（警方提供）

江姓男子（左）與他的兒子（右）住在廂型車內。（警方提供）

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