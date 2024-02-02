女子誤認「親吻是原民部落風俗」 被性侵 養狗男未達「強暴脅迫」減刑

小芳誤信親吻是「部落原住民表現友善之示好舉動」，被張男性侵害，一審判刑3年4月，二審認為張男未達強暴脅迫程度，而改判3年2月。（示意圖）

2024/02/02 16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕女子小芳2022年7月到台中市的原住民部落，她養的寵物鳥失蹤尋找時，當地養狗的張姓男子伺機攀談，把小芳騙到張男住處後，要求親吻小芳，小芳卻誤認此舉是「部落原住民表現友善之示好舉動」（指當地風俗），不料，親吻後張男將小芳性侵害得逞，張男宣稱是你情我願，台中地院一審依強制性交罪判刑3年4月，不過，高等法院台中分院卻認為，張男雖還是違反小芳意願，但未達「強暴、脅迫」程度而減刑量刑，撤銷改判3年2月，可上訴。

判決書指出，張姓男子2022年7月19日傍晚，見女子小芳（化名）尋找失蹤的寵物鳥，正在喝酒的張男伺機攀談說，他有事需下山，請小芳幫他餵寵物犬，並邀約小芳到他的住處，熟悉狗與飼料放置位置，小芳應允後，2人於同日晚間7時許，步行到張男住處。

請繼續往下閱讀...

不料，抵達之後，張男見色起意，先要求親吻小芳，小芳誤認是「部落原住民表現友善之示好舉動」，因此同意親吻，但小芳無意與張男發生性行為，張男卻進一步用手觸摸小芳腰部、將手伸進小芳衣服內，撫摸小芳胸部，且不顧小芳掙扎推拒，將小芳強制性交得逞。

小芳趁隙用手機聯絡朋友求助，她跑至1樓門口時，被張男追及，剛好朋友致電小芳，小芳打開手機擴音，張男才罷手，小芳趁隙逃離，一路奔跑至朋友經營的民宿，翌日又發現張男在附近出沒，深感驚懼而報警。

一審審理時，張男否認犯行，他辯稱兩人都喝醉，有互相摸來摸去、抱來抱去等行為，在酒精催促下，孤男寡女同處一室，難免會有意亂情迷的情形，這是兩情相悅，但後來聽小芳說，自己是同性戀，他就停止了，但法官認為，小芳當時傳訊息向朋友求救，「強姦、救我，快來」，3名朋友也作證說，小芳向他們求救，且小芳描述過程時，有哭泣等強烈情緒反應，張男辯詞不可信，依強制性交罪判刑3年4月。

張男上訴二審，仍否認犯行，堅稱是小芳自願，二審法官認為，小芳除了右手腕處有一平方公分挫傷外，沒有其他傷害、衣褲沒有破損，眼鏡也完好放在桌上，一審卻認為，張男有以身體壓制小芳等強暴方式，但綜觀所有證據，都不足以認定張男對小芳的行為，已達「強暴、脅迫」程度，據此撤銷改判3年2月，比一審輕2月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法