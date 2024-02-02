高市警局中高階警官異動 過完年才發布

高市警局二線三星至三線一星，中高階警官異動確定過完年才發佈。（記者黃良傑攝）

2024/02/02 15:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局又增添1名三線一星督察，原國道公路警察局後勤科長蔡春信，獲調升高市警局督察，因未在這一波警政署公布名單，又是外調佔了高市督察缺，引發官警議論，至於懸缺的公關室、法制室三線一線主任缺，確定農曆春節過後才會補缺。

至於連動的二線四星副分局長，以及二線三星的偵查隊長、組長異動，也隨之延後至過完年才作業、公布；由於總統大選後、學測剛結結束，許多官警準備陪剛考完大考的子女出國旅遊，犒賞考生，但因一度傳過年前會有大幅度官警異動，許多人不敢安排假期。

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警政署最近一波高階警官人事異動，高市警局公關室主任黃元民調升，法制室主任王豐珍退休，以及督察周麗郎退休待補缺，公關主任缺究竟由專員或督察出線？或另有黑馬跑出？仍未明朗，三線一星高階警官督察、專員缺，連動二線四星副分局長人事，備受警界矚目和揣測。

不過，曾任屏東警局刑大、國道公路警察局後勤科長蔡春信，調至高市警察局長督察，引發警界討論，高市調出4名督察，交流缺從其他單位調入4名督察，內升督察的名額原本很少，如今又自外單位調入1名督察，是否排擠高市督察缺額？引發各界關注。

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