妻罹患亨丁頓舞蹈症 男子工作顧家兩頭燒生活困頓

大園警方送民生物資給徐姓男子（右）。（警方提供）

2024/02/02 12:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大園區徐姓男子的妻子罹患重度罕見疾病亨丁頓舞蹈症，家中還有2名就學中的女兒，他在工廠工作、又要照顧家庭，非常辛苦，加上收入有限，支付他妻子的醫療費、看護費，更壓得他喘不過氣，大園警分局大園派出所訪查時得知他的困境，1日晚間送去民生物資，希望幫徐男一家人過個好年。

徐男說，亨丁頓舞蹈症是種遺傳性疾病，會導致腦細胞死亡，早期症狀是情緒或智力方面的輕微問題，接著是不協調步態，甚至可能惡化到運動困難、無法說話，心智能力也衰退為癡呆症。他的妻子因病無法持家，還好有2名貼心的女兒，會幫忙處理很多家事，但他在工廠工作，白天須另請看護照顧他的妻子，收入有限，醫療費、看護費又不少，只能舉債度日。

請繼續往下閱讀...

大園派出所員警日前執行家戶訪查時，發現徐男的家境困頓，1日晚間準備了民生物資送到徐男住家，同時幫助徐男申請張榮發慈善基金會救助金，希望給予徐男幫助與支持。

另，平鎮區李姓婦人靠打零工維生，因她丈夫因病過世，李婦只能獨力扶養雙親與6名子女，生活困頓，平鎮警分局龍岡派出所訪查時，得知她的狀況，結合龍興里辦公處與善心人士，準備民生物資送到李婦等弱勢家庭，希望讓他們能在春節期間感受到社會的溫暖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法