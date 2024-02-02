蔣萬安視察信義區夜店 見民眾笑問「滿18沒」

台北市長蔣萬安1日晚間到信義分局視察台北市113年加強重要節日安全維護工作，並與員警們一同到夜店進行臨檢 。（記者王藝菘攝）

2024/02/02 06:20

〔記者鄭景議／台北報導〕今年度警方「加強重要節日安全維護工作」於昨日晚間10時許正式開跑，台北市警局也正式展開聯合稽查勤務，台北市長蔣萬安昨晚前往警察局信義分局聽取工作簡報，也隨警方前往RUFF夜店視察，途中遇上前往夜店的民眾，親切上前關心「滿18歲了嗎」、「要注意安全」。

因應年節將近，警方昨晚10時許結合警察、社會、教育、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處，擴大辦理聯合稽查勤務，信義分局聚集是北市夜店聚集地，有台北曼哈頓之稱，光信義區內的大型夜店就有6間，還有不少KTV、小型酒吧及PUB，容易衍生治安問題，也是北市警方重點稽查地區。

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蔣萬安昨晚與北市信義區議員秦慧珠前往信義分局，聽取警方工作簡報，由信義分局長陳炯志主持會議，陳炯志表示，此次安全維護工作將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，去年在夜店周邊計查獲妨害秩序10件、毒品9件、公共危險29件、違反社會秩序維護法39件，此次聯合稽查將把重點放在營業場所的營業態樣認定、消防安全檢查、環境衛生、營業噪音、菸及電子菸或是其他違禁品的使用、未成年少年逗留等項目上。

蔣萬安則強調，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」向來是北市府重點工作，也是今年「加強重要節日安全維護工作」3大主軸，要求警察局謹慎以對，落實執行各項工作，另結合市府相關局處做好橫向聯繫，針對夜店、KTV辦理聯合稽查，以有效淨化本轄治安，讓民眾能安心過好年，打造「安全之都」、「運動之都」及「未來之都」。

蔣萬安也隨警方前往距離信義分局不遠的夜店RUFF視察，RUFF位於地下室一樓，蔣萬安到夜店時已經有些許民眾聚集店內，夜店也暫時停下音樂，店員及民眾都乖乖配合警方稽查。

蔣萬安在店內外遇上不少前往夜店的年輕民眾，蔣萬安一一上前握手打招呼關心，叮嚀民眾不要喝太多酒，要注意安全，民眾也熱切回應，蔣萬安視察了約半小時後才離開。

台北市長蔣萬安1日晚間到信義分局視察台北市113年加強重要節日安全維護工作，並與員警們一同到夜店進行臨檢 。（記者王藝菘攝）

蔣萬安隨信義分局警方前往RUFF夜店視察。（記者鄭景議攝）

蔣萬安隨信義分局警方前往RUFF夜店視察。（記者鄭景議攝）

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