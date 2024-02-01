春安工作起跑 基隆市長謝國樑：感謝警察同仁年節付出

市長謝國樑（左）贈送慰問品給基隆市警察局同仁。（記者吳昇儒攝）

2024/02/01 22:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為期15天的「加強重要節日安全維護工作」將於今日晚間起跑，基隆市長謝國樑、議長童子瑋等首長，特別前往四個警分局及民力單位慰勉同仁，並發放加菜金及慰問品，感謝他們春節期間對社會無私的奉獻與付出。謝國樑表示，另也特別感謝近期協助執行寧靜街坊專案及昨日協助東岸廣場點交的同仁們，維護市民安寧及市府公信力。

謝國樑指出，寧靜街坊專案讓很多飆車族、改車族，有很大的警惕，執法成績亮眼，另外就是感謝昨天東岸廣場，警察展現公權力，點交給新的業者，這一點非常重要，如果市府無法取信企業界，未來要如何招商，雖然是一個小小的動作，但讓全國的企業都看在眼裡，就會知道基隆市政府會說到做到；也在現場跟大家拜個早年。

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基隆市議長童子瑋則表示，這次警方提出三大工作主軸就是為因應相關年節活動可能衍生之治安及交通問題，使民眾安心歡度節慶，但也是警察及協勤人員最忙時刻，大家辛苦了；而治安是所有人要共同維護，民眾都可以當警察的第三隻眼，協助在生活周遭注意可疑人、事、物，隨時發揮守望相助效果，相信警察人員壓力可以減少很多，這就是全民治安概念。

童子瑋說，今晚走訪基隆市各區第一線的義警、憲兵、民防、區公所、巡守隊與消防等，感謝他們過年期間無私奉獻，為社會安定穩健與為市民團聚歡慶勞心勞力，基隆議會是義警消憲弟兄最堅強、最溫暖的後盾。

基隆市警察之友會理事長張旻斌也特別贈送慰問金及相關慰問品，為警察同仁加油打氣。

議長童子瑋（左）到刑警大隊慰問，並致贈慰問品。（記者吳昇儒攝）

警友會理事長張旻斌（左）致贈慰問金。（記者吳昇儒攝）

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