洩漏高端消息供台大醫生妻炒股 前疫苗審委劉滄梧緩刑確定

前食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧（後排中）緩刑確定。（資料照）

2024/02/01 19:33

〔記者楊國文、溫于德／台北報導〕前食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧被控洩漏高端疫苗重大消息供其妻、台大醫生施庭芳買股，獲利15萬餘元，土林地院考量2人均認罪，施女繳回犯罪所得，將劉滄梧依刑法洩密罪、施庭芳依證交法內線交易罪，分別判刑3月、1年6月，及各緩刑2年、4年，劉滄梧未上訴，緩刑確定，施庭芳則已上訴高等法院。

士林地檢署起訴指出，2021年7月18日下午，食藥署召開疫苗專家審查會議，審查結果建議有條件通過高端疫苗緊急使用授權，時任食藥署疫苗專家審查委員會的專家委員劉滄梧竟知法犯法，將此重大消息洩漏給妻子施庭芳。

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施庭芳知悉後，趕在2021年7月19日重大消息公布前，在高端公司股價每股約新台幣260.5元買入20張股票，分批在平均股價約268元的7月23日、7月26日分2次賣出15張、5張，獲利新台幣15萬1000元。

士林地檢署偵查後，依刑法洩密罪起訴劉滄梧，另依證券交易法內線交易罪起訴施庭芳。由於劉、施2人在醫界頗具名氣，引起醫界矚目。

士林地院審理後考量劉滄梧、施庭芳在偵查中自白犯行，施女並已繳交全部犯罪所得，判劉3月徒刑，緩刑2年，須繳公庫20萬元，施女判1年6月，緩刑4年，須繳公庫100萬元。

據悉，劉滄梧因未上訴，其涉案部分已緩刑確定；妻子施庭芳則已上訴高院審理中。

劉滄梧妻子、台大醫師施庭芳（前左）已上訴高院。（資料照）

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