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高端內線交易案疫苗審委認罪洩密妻子 判決結果出爐

疫苗專家委員劉滄梧（後排左二）。 （資料照）

疫苗專家委員劉滄梧（後排左二）。 （資料照）

2023/09/06 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕疫苗審查委員劉滄梧未遵守「保密及利益迴避書」規定，前年7月得知高端有條件通過緊急授權（EUA）的重大訊息，洩漏給同為醫師的妻子施庭芳，施女再趁政府公告重訊前購入高端股票，不法獲利15萬多元；夫妻分別被依洩密罪、證券交易法起訴。士林地院考量認罪夫妻已繳回不法所得，今判劉3月徒刑、施1年6月，分別緩刑2年、4年，應各繳公庫20萬元、100萬元；可上訴。

劉滄梧曾在台大醫院、台北榮總等醫院服務，也曾接受中研院院士、「抗癌推手」彭汪嘉康的指導，案發時是國家衛生研究院癌症研究所醫師；施庭芳曾任台大醫院影像醫學部主任，現為主治醫師。

檢方起訴指，前年6月15日食藥署受理高端申請疫苗緊急授權EUA後，為了專案審查是否核准，聘劉男擔任專家委員，同年7月18日召開專家審查會議。

會前劉有簽署「保密及利益迴避書」，卻將高端有條件通過EUA的重訊洩漏給妻子，7月19日施女再趁重訊公布前買入20張高端股票，並分兩次賣出，獲利15萬多元。

士院審理時，夫妻均認罪但否認犯意；其律師請法官分別審酌劉對台灣醫學界的幫助，施糊塗犯案並於檢方偵查初期自白、主動繳回犯罪所得，均給予減刑與緩刑機會。

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