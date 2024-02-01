疑借牌投標 國民黨苗栗縣竹南鎮長涉貪污列被告

竹南鎮長方進興。（資料照，記者彭健禮攝）

2024/02/01 11:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣竹南鎮長方進興被檢舉涉嫌借牌投標竹南鎮公所工程標案，昨（31）日被苗栗地方檢察署指揮調查局幹員搜索、傳喚到案。經漏夜偵訊，檢察官認方進興涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知以50萬元交保。

苗栗地檢署檢察官楊岳都，昨指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部機動工作站、新竹市調查站、新竹縣調查站、航業調查處台中調查站、彰化縣調查站、台中市調查處及台北市調查處，持苗栗地方法院核發之搜索票，至竹南鎮公所、方進興住處，及疑似借牌投標廠商等18處地點執行搜索，並傳喚方進興等共29人到案。

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經檢調漏夜偵訊，檢察官認方進興涉嫌違反貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌重大，列為被告，惟無羈押必要，今天上午8點諭知50萬元交保；其餘涉案人及證人均予請回。

據了解，由於調查幹員昨天前往竹南鎮公所搜索，主要查扣公所建設課有關道路工程卷宗資料，並帶回相關業務承辦人員訊問。此案是否與道路工程弊端有關？地檢署不願證實，僅表示，仍將就案情尚未完全明朗部分，縝密蒐證，以期毋枉毋縱。

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