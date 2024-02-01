涉掏空10億豪奢生活 台中銀董座王貴鋒1500萬交保

台中銀行董事長、台中銀保險經紀人公司前負責人王貴鋒交保後面對媒體詢問僅回說：「謝謝」。（記者王定傳攝）

2024/02/01 06:29

〔記者王定傳／新北報導〕台中銀行董事長、台中銀保險經紀人公司前負責人王貴鋒，涉夥同台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲男，利用公司資金，租購勞斯萊斯、邁巴赫、賓利、奧斯頓·馬丁豪車供自己享受，還租私人飛機帶親友出遊，甚至租下北市豪宅斥資4千萬元裝潢當招待所，致公司受損10億餘元，新北地檢署1月30日指揮調查局北機站發動搜索，昨（31日）訊後依違反銀行法等聲押禁見王、賴及周3人，經8個小時庭訊，新北地院法官今晨裁定王貴鋒1500萬元交保、周男800萬元、賴女300萬元；裁定出爐後，王貴鋒親友火速拿出1500萬元辦理交保。

王貴鋒等人因涉銀行法、證券交易法被檢方聲押，為了避免被羈押，他請來前金管會副主委、律師徐永欽等人為其辯護，檢方則派出3名檢察官應戰，除偵辦此案的金管會駐會檢察官李秉錡外，還有同為新北檢企業犯罪專組的檢察官李冠輝及檢肅黑金專組檢察官黃佳彥。

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法院昨晚10時許針對王貴鋒是否羈押禁見開庭，檢、辯雙方交手激戰3個多小時才結束，至於有「超跑達人」之稱的周哲男，之前因協助國寶集團總裁朱國榮落跑而捲入官司，如今又因此案被聲押，他請來前主任檢察官、律師連思藩為其辯護，同樣也交手近2個多小時，加上賴女庭訊時間，此案聲押庭共耗時8個小時，法官最後諭知3人均交保，但限制出境、出海。

☆4類型犯罪手法 掏空公司10億☆

檢調調查，王貴鋒犯罪手法共分4種類型，他被控在擔任台中銀行子公司即台中銀保經公司負責人期間，先將董事長核決權限提高至1億元，並從2014年起，以這兩公司租公務車名義，租購價值約3千萬元的勞斯萊斯幻影、約3千萬元的全球限量「99台」奧斯頓·馬丁「Zagato」超跑、及上千萬元的邁巴赫S600、賓利MULSANNE及賓士AMG G63等豪車供己享受或載親友，且在期滿後竟未將車輛過戶至公司名下。

檢調調查，第二種手法是以這兩家公司名義，向周哲男經營的相關公司，承租龐巴迪Bombardier Challenger 350型飛機，除支出1億元保證金外，每月還要再給200萬元至800萬元不等基本月租費，且多次公報私帳，帶親友搭飛機出遊；其他兩種是以台中銀保經公司名義，每年贊助4500萬元至1億元廣告費，給周男經營的行銷公司，或承租周男位於台北市中山區一樓豪宅，作為招待所，再以公報私帳方式予以裝潢，再按月向酒水公司租用酒水服務，供己或親友享用。

檢察官李秉錡前天指揮北機站、新北市刑大兵分24路發動搜索，查扣勞斯萊斯、奧斯頓·馬丁、賓士及BMW等7部豪車、哈雷重機2輛、紅酒162支、雪茄近千支、寶璣與勞力士名錶、鑽戒、項鍊、手機、帳冊，凍結50餘個金融帳戶，並帶回王男等22名被告及2名證人，昨訊後以涉證券交易法「不合營業常規交易及特別背信」及銀行法「特別背信」等罪嫌聲押禁見王男等3人，其他19名被告諭令10萬元至300萬元不等金額交保。

台中銀行董事長、台中銀保險經紀人公司前負責人王貴鋒。（資料照）

法官裁定王貴鋒交保後，其親友火速拿出1500萬元辦理交保。 （記者王定傳攝）

台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿（圖中白口罩者）交保後不發一語。（記者王定傳攝）

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