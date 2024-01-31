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前龜山鄉長陳志謀涉貪 更一審減刑理由曝光...

前龜山鄉長陳志謀。（資料照）

前龜山鄉長陳志謀。（資料照）

2024/01/31 18:45

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前龜山鄉長陳志謀涉強募財物 更一審改認收賄判刑5年

〔記者吳政峰／台北報導〕前民進黨籍桃園縣龜山鄉（現改制桃園市龜山區）前鄉長陳志謀，涉向廠商強行募款20萬元，另索賄498萬元，被認定觸犯10個貪污罪，分判5年到7年4月不等徒刑，其中9罪去年確定，另一罪發回高等法院審理，更一審31日改認他觸犯收賄罪，並依刑事妥速審判法第7條規定減刑至5年，時任公所秘書的蔡文祺則判刑3年6月。

龜山鄉公所2010年1月12日辦理「南崁溪上游河岸綠美化工程」，由安提阿營造以1126萬0550元得標，竣工領得工程結算驗收證明書後，同年5月23日請領尾款276萬7367元，經層核送至鄉長室，陳志謀向安提阿財務表示：「你們賺很多，沒差這些錢，沒請也沒關係，會再找人跟安提阿公司聯絡」。

陳志謀知悉安提阿需錢孔急，時逢桃園縣的少棒隊參加國際賽事需要經費資助，他請蔡文祺向安提阿轉達希望捐款之意，安提阿同意捐贈20萬元，其中10萬元由陳志謀取回運用，才撥付尾款。

更一審指出，無從證明陳志謀等2人曾以脅迫、恫嚇等強制方法募款，故改以收賄罪論處，考量全案已逾8年，依速審法第7條減刑。

更一審考量陳志謀身為民選地方首長，卻運用職務的實質影響力索賄，蔡文祺為約僱人員，卻未能公正執行職務，兩人行為有害國民對於公務員公正、廉潔的信賴，評議後改判陳5年刑、褫奪公權3年，蔡處刑3年6月、褫奪公權2年，可上訴，本案合議庭成員為審判長王屏夏、陪席法官潘怡華、受命法官楊明佳。

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