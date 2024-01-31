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女友整理硬碟驚見自己的性愛片 又發現男友偷拍11歲小女生洗澡

女友整理男友硬碟時，驚見自己成為性愛片主角。（情境照）

女友整理男友硬碟時，驚見自己成為性愛片主角。（情境照）

2024/01/31 11:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營餐飲店的阿生（化名）和員工發生勞資糾紛，他請女友阿淇（化名）幫忙整理硬碟資料時，阿淇驚見男友竟曾偷拍兩人嘿咻，甚至還曾偷拍一名11歲小女生洗澡，阿淇報警後，阿生趕緊和小女生和解，但女友堅持不原諒，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判他徒刑1年6月。

判決指出，2019年間，阿生為了證明員工上班時打混摸魚，他把店裡的監視器畫面存在硬碟，請阿淇幫忙整理硬碟資料，並協助剪輯相關影片，阿淇當時拿到硬碟後，沒有翻找硬碟裡其他檔案，只專心處理好監視器畫面剪輯，就把硬碟隨手放在他處。

2021年間，阿生因違反阿淇意願，強迫她發生性行為，阿淇氣得分手並提告性侵，阿淇整理舊物時，意外從當年的硬碟裡，發現兩段自己和阿生的性愛片，她自認從未同意阿生拍攝過相關影片，直覺是被阿生偷拍，於是再翻找相關檔案時，又發現一段阿生於2011年偷拍一名11歲小女生洗澡的影像。

阿淇拿著3段影片報警，高雄地院審理時，阿生坦承偷拍，並趕緊和小女生和解，但阿淇堅持告到底，法官認為，雖然小女生同意原諒阿生，但他為了滿足性慾，侵害兒童身心健全發展的程度難謂輕微，因此不給他緩刑機會，依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判他徒刑1年6月，可上訴。

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