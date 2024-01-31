出動3千萬勞斯萊斯幻影搶銀行！南警防搶演練吸引目光

南市警三分局辦防搶演練，不惜下重本出動勞斯萊斯幻影名車。（圖：警方提供）

2024/01/31 11:13

〔記者王俊忠／台南報導〕年關腳步近，台南市警局各分局單位為能讓民眾安心過好年，強化轄區金融機構、銀樓業、彩券行與商家、加油站等的自我防衛及與警方合作打擊犯罪能力，各自展開防搶演練，市警三分局不惜下重本、找來市價逾3千萬勞斯萊斯幻影名車充當搶匪座車，演練過程逼真也很吸睛。

這輛勞斯萊斯名車是南市警三分局警友站許姓副站長所有，出借給警方演練使用，車子市價逾3千萬元。

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為讓金融機構人員實際感受發生搶案的震撼力，南市警三分局與台南地區農會安南辦事處合作，實施防搶及攔截圍捕搶匪演練，由三分局偵查隊3名刑警假扮搶匪，駕駛勞斯萊斯幻影名車，身穿西裝持刀、槍進入農會行搶，更以「起跑槍」作為音效來增加臨場感。

而農會行員配合演練時，也能熟練記下歹徒特徵、交通工具與逃逸方向，提供到場員警通報攔截圍捕，終將歹徒繩之以法。警方表示，此次演練除實地考驗員警的圍捕應變能力，也提升金融機構業者自我安全防衛能力，有效發揮警民合作打擊犯罪功能。

市警六分局也結合南區灣裡農會辦理防詐及防搶演練，演練過程都相當逼真，現場民眾甚至誤以為真的發生重大搶案，演練最後在優勢警力截阻圍捕下，讓假扮的歹徒乖乖束手就擒。

警方同時呼籲，年關將近，市場現金大量流動、金融交易熱絡，易遭歹徒覬覦、伺機行搶（竊），民眾前往金融機、ATM提領款項，要小心防搶，現金出入應儘量使用轉帳方式，大額提領現金可申請護鈔及代保管服務，以免引起宵小犯案，造成財物損失。警察機關會全力維護民眾存提款安全及強化金融機構巡守，讓民眾能平安歡度年節。

南市六分局員警執行防搶演練、逮獲假扮的搶匪。（圖：警方提供）

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